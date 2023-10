Ring Intercom e Nuki rendono smart citofono e serratura di casa

Sarebbe bello poter controllare il citofono tramite lo smartphone e magari usarlo anche per aprire la porta di casa senza chiavi: con il kit Ring Intercom e Nuki Combo 3.0 tutto questo diventa possibile e di facile attuazione, con diversi vantaggi anche dal punto di vista del controllo degli accessi extra-familiari.

Ad esempio si può usare per consentire l’accesso temporaneo ai corrieri verificati, così da permettere loro di consegnare i pacchi ordinati online all’interno del proprio edificio attraverso un sistema sicuro che procede persino alla verifica automatica quando si tratta di una consegna targata Amazon.

Il bello di questi due dispositivi è che si installano facilmente, senza bisogno di un tecnico, e non c’è bisogno di cambiare le apparecchiature. Ring Intercom infatti si collega al citofono esistente e il Nuki Combo 3.0, oltre a non essere identificabile dall’esterno, si monta semplicemente all’interno della porta senza viti e senza dover praticare alcun foro.

Cosa offre il kit Ring Intercom e Nuki

In pochi minuti e dopo la prima configurazione tutto è pronto per rivoluzionare il modo in cui si vivrà la propria casa: attraverso Ring Intercom sarà infatti possibile parlare con chiunque si trovi all’ingresso dell’edificio (il tutto avviene in modalità cifrata a livello dell’online banking, come confermato da enti certificatori indipendenti) e farlo eventualmente entrare utilizzando lo smartphone tramite l’app Ring.

Mentre con Nuki Combo 3.0 si potrà aprire e chiudere automaticamente la porta di casa e dall’app si potrà anche sbloccare la porta per entrare senza chiavi.

Entrambi i dispositivi sono compatibili con Alexa, perciò sarà possibile parlare con chi suona al citofono, nonché aprire e chiudere la porta di casa utilizzando i comandi vocali. E sono alimentati da batterie sostituibili, ovviamente con notifica in anticipo per sapere quando arriva il momento di sostituirle senza rischiare di rimanere a secco.

Il sistema è completamente configurabile in modo da adattarne l’uso in base alla persona o al momento: ad esempio tramite la funzione di ospite pre-approvato si può inviare una chiave-ospite ad amici e parenti – ma anche domestici, baby sitter e addetti alle pulizie – per far sì che possano entrare nell’edificio utilizzando il loro cellulare, e ciascuna chiave può essere regolata per funzionare in determinati giorni o a orari prestabiliti, e poi revocarne l’accesso in qualsiasi momento.

Prima di acquistare

Sebbene entrambi funzionano con la maggior parte dei citofoni e delle serrature esistenti, è consigliabile procedere con la verifica delle compatibilità. Anche se la vendita e la spedizione sono a cura di Amazon e potete quindi eventualmente procedere con un reso che comprende il completo rimborso, sapere prima se potete usarlo con la vostra abitazione vi può evitare una perdita di tempo.

In ogni caso potete mettervi il cuore in pace in pochi minuti: attraverso questa pagina potete procedere alla verifica della compatibilità del Ring Intercom col vostro citofono, mentre da qui controllate se il Nuki Combo 3.0 funziona con la serratura della vostra porta di casa.

Le app

Ring Intercom e Nuki Combo 3.0 sono compatibili sia coi dispositivi Apple che con quelli Android: per controllare il citofono serve l’app Ring che potete scaricare gratuitamente dall’App Store in versione universale per iPhone e iPad e da Google Play Store per i dispositivi Android; anche l’app Nuki è gratuita e si scarica dall’App Store per iPhone e Apple Watch e da Google Play Store per Android.

Kit Ring Intercom e Nuki, disponibilità e prezzo

Come accennato il kit Ring Intercom + Nuki Combo 3.0 è in vendita su Amazon. Costa 346,77 € ma al momento è attivo un importante sconto che taglia il prezzo del 42%, perciò vi costa solo 199,99 €. L’offerta scade il 10 ottobre salvo esaurimento scorte.