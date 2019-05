Ringo Starr Peace&Love, il giradischi Pro-Ject dedicato all’ex Beatles

Pro-Ject Audio Systems presenta Ringo Starr Peace&Love, un giradischi in edizione limitata, ideato in collaborazione con The Universal Music Group, per festeggiare i 30 anni di successo di Ringo Starr con la sua All-Starr Band, gruppo live rock nel quale si sono avvicendate molte ‘star’ soliste, componenti o ex componenti di band famose.

Il giradischi in edizione speciale è stato disegnato personalmente da Ringo Starr ed è caratterizzato da una colorata ed esclusiva serigrafia, che lo rende una vera opera d’arte e vuole essere un omaggio alla dedizione dell’artista verso l’amore, la solidarietà e la cura dei valori. Il piatto girevole in acrilico trasparente non solo migliora le performance del giradischi, ma permette di apprezzare nella sua interezza il disegno.

Dal punto di vista tecnico il modello base di partenza è un Essential III, con alcuni inediti particolari. Il giradischi si avvale, infatti, di una testina di qualità come l’Ortofon OM10, di una puleggia del motore in alluminio, di chassis in MDF con integrato un nuovo circuito elettronico di controllo e stabilità della velocità del motore. In dotazione anche il coperchio parapolvere e un cavo di collegamento premium, il Connect it E phono-RCA.

Ringo Starr Peace&Love fa parte della serie “Artist Collection”, la collezione di Pro-Ject dedicata ad artisti o gruppi famosi; la gamma più nutrita è quella rivolta ai Beatles, declinata in molti modelli diversi, dallo stravagante Yellow Submarine a forma di sommergibile, fino a The White Album, il primo giradischi “completamente bianco” al mondo.

Pro-Ject Ringo Starr Peace&Love è distribuito in Italia da Audiogamma ed è già disponibile al prezzo al pubblico di 499 euro (è in vendita anche su Amazon).

Di seguito riportiamo la scheda tecnica: