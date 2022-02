Rinominare i file su Mac, c’è l’app File Rename Pro

Altro che il “Rinomina” di macOS: con l’app File Rename Pro chi si trova a dover rinominare quotidianamente centinaia di file su Mac può capovolgere letteralmente l’intero processo, migliorandolo e potenziandolo sotto diversi aspetti. Gli strumenti offerti da Apple sono già piuttosto buoni per la gran parte degli utenti, perché permette sia di sostituire il testo esistente (magari perché il nome va cambiato in toto) o aggiungerne una porzione a quello esistente (come magari una data o un numero sequenziale), che di personalizzare il processo scegliendo il formato adatto.

Non ci dilungheremo oltre perché abbiamo già pubblicato un tutorial a suo tempo: il punto è che nonostante tutto, il sistema appare ancora piuttosto limitato. Ad esempio nell’aggiunta del contatore non è possibile decidere il numero di cifre da usare nella sequenza, che è fissato a cinque: troppi quindi gli zeri che vengono aggiunti quando i file da rinominare sono meno di cento. Questo è solo un esempio per dire che questa app dedicata, per chi ha effettivamente bisogno di qualcosa di più performante, assolve effettivamente allo scopo.

Include dodici diverse opzioni di ridenominazione e include l’anteprima in tempo reale dei file rinominati, in modo da poter confermare le modifiche prima di eseguire qualsiasi operazione; se comunque si decide di annullare le modifiche, c’è il tasto per farlo, quindi è a prova di errori perché niente di quello che permette di fare è irreversibile.

L’app è anche in grado di estrapolare i metadati EXIF delle foto per metterli nel nome, quindi è particolarmente utile per i fotografi che vogliono ad esempio avere a colpo d’occhio alcune informazioni utili come larghezza e altezza, apertura, ISO, lunghezza focale, velocità dell’otturatore e tanto altro, per ogni singola immagine.

E’ utile anche per gli appassionati di musica perché può fare la stessa cosa con i file audio MP3, prendendo cioè dai metadati informazioni come titolo, artista, album, genere, anno, numero del brano e del disco, bit rate, durata, frequenza di campionamento e via discorrendo.

Ci sono anche gli strumenti per rinominare i file aggiungendo un prefisso o una porzione di testo alla fine del nome dei file e per formattare il testo sostituendolo ad esempio con tutte maiuscole o minuscole, rimuovere una parte specifica del nome o aggiungerne una nuova in un punto ben preciso. E se si verifica un conflitto di nomi, l’app è in grado di risolvere automaticamente il problema assicurando che ogni nome dei file sia univoco.

L’app “File Rename Pro” è sviluppata da Silvia Carril Caldelas, è localizzata in lingua inglese, costa 6,99 euro ed è distribuita su App Store. La versione attuale è la numero 2021.0 e per poter essere installata richiede almeno 5 MB di spazio e la versione 10.14 di macOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile comprare il pacchetto Xtras a 1,99 euro. Dal punto di vista della privacy non raccoglie alcun dato.