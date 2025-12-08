Rinviato il rilascio di iOS 26.2, Apple presenta una seconda Release Candidate

Tutto rinviato per il rilascio della versione definitiva di iOS 26.2. Oggi, infatti, Apple ha distribuito un seconda Release Candidate di iOS 26.2 agli sviluppatori e ai partecipanti al programma beta pubblico. La presenza di una seconda build, a una settimana esatta dalla prima, indica che Apple ha individuato ulteriori aspetti da rifinire prima del rilascio finale.

Come sempre, la Release Candidate rappresenta la versione che diventerà pubblica se non emergeranno nuovi bug nelle prossime ore. L’arrivo di una seconda RC suggerisce però che il lancio, inizialmente atteso tra oggi e domani, slitterà più avanti. Forse prima della fine della settimana o, più probabilmente, all’inizio della prossima.

Gli sviluppatori registrati e i tester del programma beta possono già installare la nuova build aprendo Impostazioni, selezionando Generali e poi Aggiornamento Software, dove appare automaticamente la nuova versione.

iOS 26.2 include diverse novità già note: il nuovo cursore Liquid Glass per regolare la trasparenza dell’orologio nella schermata di blocco, il ritorno della traduzione dal vivo con gli AirPods nei Paesi dell’Unione Europea, il supporto agli allarmi in Promemoria, aggiornamenti per Podcasts e Apple News, animazioni di menu riviste e la possibilità di disattivare i messaggi fissati in CarPlay.