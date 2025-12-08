Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » News » Rinviato il rilascio di iOS 26.2, Apple presenta una seconda Release Candidate
iOSNews

Rinviato il rilascio di iOS 26.2, Apple presenta una seconda Release Candidate

Di Fabrizio Frattini
iOS 26.2 potrebbe arrivare oggi in beta - macitynet.it

Tutto rinviato per il rilascio della versione definitiva di iOS 26.2. Oggi, infatti, Apple ha distribuito un seconda Release Candidate di iOS 26.2 agli sviluppatori e ai partecipanti al programma beta pubblico. La presenza di una seconda build, a una settimana esatta dalla prima, indica che Apple ha individuato ulteriori aspetti da rifinire prima del rilascio finale.

Come sempre, la Release Candidate rappresenta la versione che diventerà pubblica se non emergeranno nuovi bug nelle prossime ore. L’arrivo di una seconda RC suggerisce però che il lancio, inizialmente atteso tra oggi e domani, slitterà più avanti. Forse prima della fine della settimana o, più probabilmente, all’inizio della prossima.

Gli sviluppatori registrati e i tester del programma beta possono già installare la nuova build aprendo Impostazioni, selezionando Generali e poi Aggiornamento Software, dove appare automaticamente la nuova versione.

iOS 26.2 include diverse novità già note: il nuovo cursore Liquid Glass per regolare la trasparenza dell’orologio nella schermata di blocco, il ritorno della traduzione dal vivo con gli AirPods nei Paesi dell’Unione Europea, il supporto agli allarmi in Promemoria, aggiornamenti per Podcasts e Apple News, animazioni di menu riviste e la possibilità di disattivare i messaggi fissati in CarPlay.

 

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Sicurezza informatica semplificata: perché una suite è tutto ciò di cui avete bisogno
Articolo successivo
Govee sconta fino al 50% su le lampade, strisce e luci per interno esterno e festività

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.