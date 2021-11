Ripetitore wireless, estendete il WiFi a casa con meno di 10 euro

Capita spesso che il posizionamento del router non riesca a coprire l’intera casa, e che la postazione PC sia posizionata proprio in un punto morto. Ed allora, per risolvere all’inconveniente è sufficiente una spesa davvero piccola, così da installare un ripetitore di segnale fino a 300 Mbps, per poter navigare alla massima velocità anche se si è lontani dal router principale. Clicca qui per comprare.

Il particolare ripetitore in offerta supporta diverse modalità, tra cui appunto il ripetitore wireless, ma anche la modalità Access Point standard. Supporta lo standard WLAN 802.11n per l’accesso wireless ad alta velocità, ed è compatibile con gli standard 802.11g (54Mbit / s) e 802.11b (11Mbit /s) La periferica è in grado di fornire velocità di trasmissione fino a 300 Mbps e supportare le reti WLAN a 2,4 GHz.

Naturalmente, permette di tenere al sicuro la vostra connessione tramite possibilità di cifratura WPA2, WPA e WEP (128/64). Si presenta, esteticamente come una sorta di spina a muro, con una dimensione leggermente più grande ovviamente, ma con un aspetto che non andrà certamente a intaccare il design della casa o dell’ufficio dove si installa.

Ottimo per funzionare come ripetitore wireless, ma anche per aggiungere una presa Ethernet 10/100 Mbps laddove non ci sia. Per questo, all’interno della confezione di vendita, anche il cavo di rete RJ-45, e un manuale per il corretto funzionamento e per la prima configurazione.

Potete acquistare questo ripetitore di rete in due diverse colorazioni, tra bianco e nero, e naturalmente scegliere la spina per l’attacco europeo, per il corretto funzionamento in Italia. Si acquista a partire da poco meno di 10 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.