Apple ha assunto ex dirigente responsabile software Tesla Autopilot

Apple ha assunto Christopher Moore, ex dirigente di Tesla responsabile Autopilot, il software che consente alle vetture dell’azienda specializzata nella produzione di auto elettriche, di sterzare, accelerare e frenare automaticamente nella propria corsia di marcia.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Moore riporterà a Stuart Bowers, altro ex dipendente di Tesla assunto da Cupertino con l’obiettivo di realizzare totalmente un veicolo in ogni sua parte e componente, dalla carrozzeria, agli interni, al software di guida autonoma ai sensori che gestiranno l’apparato hardware.

Durante il suo periodo di permanenza in Tesla, Moore ha spesso confutato alcune affermazioni di Elon Musk sull’Autopilot, ad esempio sulla tempistica che dovrebbe portare a completare le funzionalità della guida autonoma di livello 5 (auto possono guidare completamente da sole senza assistenza umana), secondo Bowers un obiettivo che richiederà molto più tempo rispetto a quanto spesso lascia immaginare Musk.

Non è al momento chiaro quali siano le intenzioni di Apple con il progetto Apple Car; son circolate voci di tutti i tipi e nell’ennesimo cambio di dirigenti, a settembre Kevin Lynch – Vice President of Technology della Casa di Cupertino – è stato nominato al posto di Doug Field che ha recentemente accettato di lavorare per Ford.

Apple sta continuando ad effettuare test sulla guida autonoma in California, usando vetture modificate con installate videocamere e sistemi LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) per il telerilevamento di oggetti e superfici e ottenere dati che consentono di stabilire strategie di guida.

Da quando a Cupertino hanno deciso di imbarcarsi in questo progetto nel 2014, l’impresa si è rivelata più complessa del previsto ed è stato più volte necessario effettuare cambiamenti a livello di dirigenza, con l’avvicendamento di vari manager, licenziamenti di ingegneri e cambiamenti di strategia, tutto più o meno avvolto nel segreto.

Al momento al cosiddetto “Project Titan” si sarebbero ex dirigenti di Tesla specializzati in interni ed esterni delle auto, specialisti mella trasmissione meccanica e software per la guida autonoma. All’inizio dell’anno Apple ha assunto Ulrich Kranz, manager che vanta precedenti esperienze con vetture elettriche presso BMW e co-fondatore della startup specializzata in veicoli per la guida autonoma Canoo.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.