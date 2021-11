Su Netflix l’autunno è di Cowboy Bebop

E’ il 2071. L’umanità ha colonizzato altri pianeti del sistema solare. Ci si muove con delle astronavi. Ma l’atmosfera è quella del vecchio West e il protagonista è Cowboy Bebop. L’anime giapponese popolarissimo, è arrivato su Netflix. Il gigante dello streaming tv ne ha acquisito i diritti, ha presentato la serie amatissima dal grande pubblico e ha annunciato l’arrivo di una nuova serie live-action a novembre.

I 26 episodi della serie animata Cowboy Bebop sono disponibili su Netflix dal 21 ottobre 2021. Dal 19 novembre, invece, è previsto l’arrivo della serie tv live – action. Con questa doppia proposta, l’autunno di Netflix sarà memorabile per i fan di questo western spaziale.

In occasione del lancio sulla piattaforma di tv in streaming di Cowboy Bebop, la serie originale anime, Netflix ha reso disponibile anche un trailer speciale.

Il mese prossimo sarà reso disponibile un adattamento live-action dell’anime, con John Cho nei panni del cacciatore di taglie Spike Spiegel. La trama nella nuova serie non si discosterà dall’originale: un ex investigatore, un ex membro di un’organizzazione criminale e un’artista della truffa vanno a caccia di criminali, da consegnare alla polizia del sistema solare in cambio di ricompense.

Tre cacciatori di taglie veri e propri, in viaggio nello spazio e in fuga da un passato ingombrante, inseriti in un sistema che non è molto lontano da quello del Vecchio West. Protagonisti assieme a Cho saranno Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassel e Elena Satine.

Continua, intanto, la ricerca di Netflix di titoli cult da proporre agli abbonati del servizio di tv in streaming. Dopo l’anime Cowboy Bebop, tra i più amati di sempre, Netflix ha cambiato genere puntando sui classici della letteratura per ragazzi. E’ di poche settimane fa l’annuncio di Netflix dell’acquisizione dei diritti su Roahl Dahl: quasi tre anni dopo aver firmato un accordo con The Roald Dahl Story Company per creare un universo di lungometraggi animati basati sui libri dell’autore, la società ha acquisito le opere a titolo definitivo.

