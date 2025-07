Ripristina i tuoi vecchi video/immagini a 4K/8K/10K con VideoProc New AI (solo 29,95 € + 4 gratuiti)

Se hai vecchi video di famiglia, registrazioni amatoriali o filmati a bassa risoluzione che vorresti migliorare, ad esempio vecchi video sfocati da iPhone/iPad, riprese rumorose da Sony/Cannon/GoPro, persino preziosi video granulosi e interlacciati da DVD/VHS/HI8/MiniDV, e vecchi caricamenti a bassa risoluzione da YouTube/Facebook.

È qui che VideProc Converter AI viene in aiuto. Basato su tecnologia AI avanzata, migliora e scala video e immagini, ripristinando chiarezza e nitidezza per farli corrispondere a come li ricordi.

Per pochi giorni, VideoProc Converter AI propone un’offerta a tempo limitato. Con l’acquisto di una licenza a vita al prezzo di 29,95 €, si ricevono quattro software aggiuntivi in omaggio, componendo una suite di strumenti versatile.

L’offerta, denominata Acquista 1 e ricevi 4 gratis, permette di ottenere un pacchetto completo per la gestione dei file multimediali. È importante notare che i software specifici offerti in regalo variano a seconda che si scelga la versione per sistema operativo Windows o per Mac.

Basic Edition: Solo €29,95, sconto del 62% per ottenere una licenza permanente per VideoProc Converter AI per 1 computer (prezzo originale €78,90) Home Edition: Aggiungi €10 per soli €39,95 (prezzo originale €119,90), ottieni una licenza a vita per 5 dispositivi (risparmi il 67%)

I tuoi 4 software premium GRATUITI in regalo (del valore di €245,80!):

Per Mac:

Image Matting : Rimuovi e scambia rapidamente gli sfondi delle immagini (valore €32,50, licenza di 6 mesi).

iPhone Manager V6.6 : Trasferisci contenuti multimediali tra iPhone e PC (valore €79,95, licenza completa).

VideoProc Vlogger : Software di editing video intuitivo e performante. Crea video cinematografici e non solo.

5KPlayer: Lettore video UHD, lettore musicale e downloader online.

Nota: Gli utenti Windows riceveranno un pacchetto regalo diverso che include WinOptimizer e Sketch Drawer.

Migliora i tuoi video con l’intelligenza artificiale

I video più datati, o quelli realizzati con apparecchiature non professionali, possono presentare una qualità visiva ridotta. Che si tratti di VHS digitalizzate che hanno perso definizione, filmati da smartphone di qualche anno fa affetti da rumore digitale o registrazioni con difetti visivi come l’interlacciamento, VideoProc Converter AI si propone come soluzione per il restauro.

Grazie a funzioni basate sull’intelligenza artificiale, il software agisce come un potenziatore della qualità video (AI video quality enhancer). Questo approccio consente di restaurare e migliorare i vecchi video intervenendo sui problemi comuni delle riprese datate in modo semplice e automatizzato.

Funzioni AI di VideoProc Converter

La versione più recente del software (V8.0 per Windows e V7.0 per Mac) introduce strumenti AI progettati per ottenere risultati di livello professionale, accessibili anche a utenti non esperti:

Super risoluzione: I vecchi video spesso appaiono sfocati, rumorosi o a bassa risoluzione, e perdono dettagli, ma contengono alcuni dei momenti più preziosi della vita. Per un video sgranato o a bassa definizione, la funzione di upscale basata su AI può aumentare la risoluzione dei filmati fino al 400%, trasformando un video in definizione standard (SD) in un file 4K. A differenza di un semplice ingrandimento, l’algoritmo analizza l’immagine e ricostruisce i dettagli, rendendo questa funzione utile non solo per restaurare vecchi video di famiglia, ma anche per migliorare la qualità di riprese moderne che non sono state girate in 4K, come quelle da droni o action cam. E migliora la chiarezza dei video in condizioni di scarsa illuminazione girati in 4K.

Su Mac, il nuovo modello V3 offre un aumento di velocità significativo del 40-80%, grazie a Core ML su Intel o al Neural Engine/Metal su Apple Silicon. Ora puoi ottenere risultati straordinari più velocemente e senza problemi che mai.

Deinterlacciamento: I vecchi filmati, in particolare quelli provenienti da vecchie telecamere, acquisizioni TV o digitalizzazioni da supporti analogici, possono presentare un effetto a “pettine” (interlacciamento). Questo difetto, dovuto alla modalità con cui l’immagine veniva registrata, è particolarmente visibile sugli schermi moderni. L’AI analizza e ricostruisce i fotogrammi, eliminando le righe orizzontali per restituire un’immagine fluida, compatta e priva di artefatti.

Interpolazione dei fotogrammi: I vecchi video spesso girano a 17, 24, 30 o 60 FPS, rendendo il movimento scattoso. Questa funzione aumenta il frame rate (FPS) di un video, rendendolo visivamente più fluido. Aggiungendo fotogrammi intermedi generati dall’intelligenza artificiale, è possibile trasformare un video standard da 24 o 30 FPS in uno a 60, 120 o persino 240 FPS. Questa tecnica è adatta per dare maggiore fluidità a scene d’azione, eventi sportivi o per creare effetti slow-motion di alta qualità partendo da un filmato con un frame rate standard.

Il risultato di questi processi è una differenza qualitativa visibile. VideoProc Converter AI non si limita a ingrandire i pixel, ma ricostruisce i dettagli, riduce il rumore digitale e migliora la stabilità complessiva dell’immagine.

Oltre al miglioramento video, VideoProc Converter AI include diversi strumenti bonus, come il miglioramento delle immagini AI, la rimozione del rumore audio, la conversione e compressione del formato, la digitalizzazione di DVD senza interruzioni, ecc. Tutte queste utilità lavorano insieme in modo intuitivo e rendono VideoProc Converter AI una suite multimediale completa e completa.

Migliora, ripristina e colora le foto con Image AI

VideoProc Converter AI ha un modulo Image AI che ospita gli strumenti Super Resolution, Colorization e Face Restoration.

Image Super Resolution può rimuovere grana, rumore, sfocature e pixelature da foto e immagini, migliorare le immagini vecchie o a bassa risoluzione da 2 a 4 volte, fino a una risoluzione di 8K/10K, e ripristinare i dettagli mancanti. Photo Colorization aggiunge colori vividi e realistici per ripristinare le foto sbiadite o in bianco e nero. La funzione Face Restoration può rimuovere intelligentemente graffi, imperfezioni, occhi rossi e altre imperfezioni dai ritratti. Che si tratti di ricordi preziosi o collezioni per album digitali, puoi ottenere dettagli nitidi e risultati vivaci senza bisogno di competenze avanzate.

Non solo AI: una suite video completa

Oltre alle funzioni di restauro, VideoProc Converter AI mantiene un set completo di strumenti per l’elaborazione video:

Convertire video, audio e DVD in oltre 420 formati, garantendo la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi come smartphone, TV e tablet.

Comprimere file video di grandi dimensioni (ad esempio 4K) limitando la perdita di qualità, una funzione utile per l’archiviazione o la condivisione online.

Download di media online (ultimissimo aggiornamento): È stato significativamente aggiornato anche il suo downloader di video online! Se hai problemi a guardare video di YouTube a causa delle recenti modifiche alla crittografia, non preoccuparti, l’ultima versione ora supporta pienamente la più recente tecnologia di YouTube, permettendoti di scaricare facilmente i tuoi contenuti preferiti.

Elaborare i video utilizzando l’accelerazione hardware di livello 3, che sfrutta la potenza della GPU per velocizzare notevolmente i tempi di rendering.

Registrare lo schermo del computer e la webcam, uno strumento pratico per creare tutorial, presentazioni o registrare sessioni di gioco.

Effettuare modifiche di base come tagliare clip, unire più file, ritagliare l’inquadratura e aggiungere sottotitoli o effetti, senza dover ricorrere a software di editing più complessi.

Dettagli dell’offerta

Questa promozione permette di ottenere una licenza a vita di VideoProc Converter AI e una suite di software a un prezzo contenuto, fornendo un set di strumenti completo per diverse esigenze di elaborazione video.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dell’offerta per acquistare VideoProc a 29,95 € e ricevere i 4 software in regalo.