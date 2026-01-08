CES 2026, Roborock Saros Rover ha le gambe e ti pulisce anche le scale

Chi segue il mondo dei robot aspirapolvere conosce bene una domanda che torna da anni: quando arriverà un modello capace di pulire davvero anche le scale? Al CES 2026 Roborock ha provato infondere ottimismo, mostrando il Saros Rover, un prototipo che punta a superare uno dei limiti storici della categoria.

Come si muove e come pulisce

Si parla di un robot aspirapolvere dotato di gambe articolate montate su ruote, che gli permetteno di salire e scendere i gradini e aspirare ogni passo lungo il percorso.

Dal vivo, durante le dimostrazioni in fiera, il Saros Rover ha mostrato di poter eseguire questo compito: le gambe si alzano e si abbassano in modo indipendente, consentendo piccoli salti, cambi di direzione rapidi e una grande capacità di adattamento.

Oltre alle scale, il robot è anche in grado di salire rampe e superare dislivelli, dimostrando di sapersi fermare, frenare, girarsi e persino risalire in retromarcia.

Va anche detto che il processo è complesso e tutt’altro che veloce. Sulle scale il funzionamento è piuttosto complesso: il robot solleva il corpo, si appoggia sul gradino e ruota su una gamba per aspirare l’intera superficie prima di passare a quella successiva.

Per salire cinque gradini servono circa tre minuti e non mancano momenti in cui il Rover sembra sul punto di perdere l’equilibrio.

Promesse ambiziose e molte incognite

Secondo Roborock, il Saros Rover dovrebbe essere in grado di affrontare quasi ogni tipo di scala, comprese quelle curve, a chiocciola, con moquette o con bordo arrotondato. Le scale viste al CES erano però larghe e regolari, quindi il vero banco di prova sarà l’uso quotidiano nelle case reali.

L’obiettivo dichiarato è permettere al robot di raggiungere ogni stanza della casa, passando da un piano all’altro in autonomia. È anche possibile farlo salire e scendere senza aspirare, semplicemente per spostarlo più velocemente.

Restano però molte domande aperte. Non ci sono specifiche tecniche né una data di uscita e Roborock ammette che servirà tempo prima di vedere il Rover sul mercato, anche alla luce del precedente Saros Z70 con braccio meccanico, accolto in modo tiepido.

Inoltre, almeno per ora, il Rover è solo un aspirapolvere e non integra un sistema di lavaggio dei pavimenti. Per il momento il Saros Rover racconta più una direzione futura che un prodotto pronto a entrare davvero nelle case.