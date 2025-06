Aiper, la pulizia della piscina con robot intelligenti e senza fili

La pulizia autonoma arriva anche in piscina, con robot smart che si muovono sott’acqua, filtrando le impurità con efficienza. Che si tratti di ambienti privati o professionali, la manutenzione quotidiana è essenziale per garantire igiene e sicurezza. Foglie, insetti, detriti e alghe minacciano costantemente la qualità dell’acqua, rendendo i robot pulitori un supporto prezioso e affidabile. Una piscina sporca, infatti, non è solo antiestetica: può anche essere poco salubre.

I robot per piscina Aiper, distribuiti in Italia da Nital, sono indicati come “alleati indispensabili” per mantenerla pulita, sana e pronta da vivere.

Il mercato dei robot pulisci piscina ha conosciuto negli ultimi anni una notevole espansione. Le faticose operazioni di pulizia, fino a poco tempo fa appannaggio di operatori umani, possono essere svolte da robot che, a seconda dei modelli, possono occuparsi in totale autonomia della pulizia di ogni parte della piscina: fondo, pareti, linea di galleggiamento e superficie.

La gamma Scuba di Aiper è composta da robot wireless (senza fili), quindi ricaricabili: compatti, efficienti e ad elevata autonomia, i robot pulisci piscina del marchio sono disponibili in varie versioni per i privati fino a proprietari di hotel e agriturismi, alle società che gestiscono villaggi turistici e resort.

La collezione di robot pulisci piscina Aiper comprende modelli entry-level in grado di assolvere un solo compito e altri, più avanzati, in grado di svolgerne più di uno, passando dal fondo alle pareti, quindi alla linea di galleggiamento fino a filtrare l’acqua in superficie, indipendentemente dalla forma e dai materiali impiegati per rivestire il fondo e le pareti.

Aiper Scuba e Scuba X1 Pro Max

La scelta di un robot per la pulizia della piscina deve basarsi, innanzitutto, sulle specifiche funzioni di pulizia offerte dal dispositivo. La gamma Aiper Scuba comprende modelli pensati per soddisfare esigenze diverse, a partire da quelli progettati per la pulizia del solo fondo di piccole piscine fuori terra, come gli Scuba SE e Scuba S1, fino a soluzioni destinate a piscine interrate di maggiori dimensioni, capaci di intervenire su fondo, pareti e linea d’acqua.

Tra questi ultimi si distinguono i modelli Scuba S1, Scuba S1 Pro e Scuba N1, dotati di un’autonomia compresa tra 150 e 180 minuti e di cingoli azionati da più motori, in grado di effettuare la pulizia del fondo, delle pareti, o di entrambi in un’unica sessione di lavoro.

Per vasche di dimensioni ancora maggiori, caratterizzate da fondi irregolari e geometrie complesse, Aiper propone il modello di punta Scuba N1 Pro, capace di filtrare fino a 379 litri d’acqua all’ora, promettendo prestazioni elevate anche nelle condizioni più difficili.

Per chi è alla ricerca del massimo livello di efficacia e precisione nella pulizia, la proposta è Scuba X1 Pro Max, presentato in anteprima all’ultima edizione del CES di Las Vegas. Questo modello è in grado di pulire fondo, pareti, superficie e linea di galleggiamento di qualsiasi piscina, indipendentemente dalla forma o dai materiali impiegati per la sua realizzazione, con routine completamente automatizzate.

