L’AI dell’iPhone ferma i call center, ma in Italia iOS 26 per ora non lo fa

Lo facciamo ormai tutti: se arriva una chiamata da un numero che non conosciamo, non rispondiamo più. Un modo per difendersi da call center petulanti che promettono mirabolanti contratti per luce o gas, oppure per non sentire la solita voce robotica che ci offre investimenti clamorosi. Chi non si può permettere questa tattica perché col telefono ci lavora, ha una seccatura continua. Ma con iOS 26 e le novità dell’app telefono, tutto potrebbe cambiare.

Call Screening: chi chiama e perché

Il nuovo sistema operativo di iPhone (e che per la prima volta arriva anche su iPadOS 26), presentato alla WWDC 25, introduce infatti una serie di funzioni che aiutano a ridurre il fastidio determinato da questa aggressiva e fastidiosissima tattica di marketing grazie all’Intelligenza artificiale.

È proprio l’AI che consente, ad esempio, di attivare Call Screening: un sistema che permette al telefono di restare silenzioso finché la persona dall’altra parte non si è identificata. Mentre la suoneria tace, iOS 26 risponde al posto nostro, chiede al chiamante di identificarsi e spiegare il motivo della chiamata. Le risposte vengono mostrate in tempo reale sullo schermo, e solo allora si può decidere se rispondere o lasciare tutto in silenzio.

L’utilità è immediatamente intuitiva. Se conosciamo chi chiama e abbiamo interesse in quel che propone, risponderemo; in caso contrario, no. Vengono ridotte le perdite di tempo e fermate sul nascere truffe e spam, senza togliere una chance ai numeri legittimi non salvati in rubrica.

Hold Assist: l’iPhone resta in attesa per voi

Altra funzione che consente di perdere molto meno tempo al telefono è Hold Assist, grazie alla quale si sbaraglia un altro nemico storico: la musichetta d’attesa. Quando si chiama un numero e si viene messi in attesa, l’iPhone può rilevare automaticamente la situazione e chiedere se si preferisce che sia lui a rimanere in linea. Se si accetta, l’iPhone silenzia la chiamata, elimina la musica d’attesa e avvisa appena un operatore è disponibile. Nel frattempo, si può usare il telefono o anche metterlo in tasca.

Apple fa sapere che il sistema è in grado di informare l’agente della vostra presenza, così da evitare – per quanto possibile – di perdere il turno.

Apple dice che non c’è in italiano, ma nella beta c’è

Call Screening (in Italiano Filtra le Chiamate in Entrata) e Hold Assist, dice esplicitamente Apple, non sono attualmente disponibili in italiano. ì

In realtà ci viene segnalato che, mentre Hold Assist in effetti non si trova da nessuna parte, nella prima beta per sviluppatori, l’interruttore di Cal Screening è al suo posto nel menù delle preferenze di Telefono.

La ragione per cui Apple comunica una cosa e poi nei fatti ne abbiamo un’altra non è chiara. È possibile che la limitazione sia normativa oppure semplicemente che la funzione non… funzioni, quindi che venga rimossa nella versione definitiva per essere implementata successivamente come è successo con Apple Intelligence.

Più difficile che si tratti di un problema normativo; così fosse, come accade con la registrazione automatica delle telefonate non sarebbe consentita in molti Paesi europei, Italia inclusa, per via delle regole stringenti sulla privacy.