Tagliaerba cingolato, il robot per i terreni più impervi in offerta speciale

Negli ultimi anni i dispositivi per la cura del verde hanno fatto passi da gigante: ne è un esempio il tagliaerba robot cingolato attualmente in promozione, che vi permette di gestire anche i terreni più complessi con facilità e in totale sicurezza.

Il principale punto di forza risiede appunto nel sistema cingolato che gli conferisce una forte capacità di arrampicata, risultando particolarmente efficace su terreni impervi e pendii con inclinazioni fino al 45%.

Grazie alla trazione cingolata a ruota singola riesce ad avere anche un’andatura silenziosa, riducendo al minimo il rischio di slittamenti o perdite di aderenza. Molto buone inoltra la struttura compatta e il telaio ben bilanciato che gli consentono di muoversi in maniera stabile anche in condizioni difficili come in frutteti, giardini collinari, aree di manutenzione stradale e parchi.

Si controlla tramite telecomando in modo da poter mantenere una buona distanza di sicurezza ed integra una serie di componenti combinati a due batterie di controllo che lo proteggono da eventuale surriscaldamento pur mantenendo le prestazioni elevate in modo da permettergli di tagliare con facilità anche erba alta e fitta.

In questo senso è aiutato da una serie di robuste lame oscillanti e viti di fissaggio importate dall’Italia che sono progettate per offrire una lunga durata senza il rischio di distacco durante l’utilizzo.

Con una larghezza di taglio di 500 mm e un’altezza regolabile da 20 a 150 mm, può gestire superfici tra 2.000 e 3.000 metri quadrati all’ora.

Infine, la possibilità di aggiungere una lama per la neve con piastra in acciaio consente di utilizzare il tosaerba anche durante i mesi invernali.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1650 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

