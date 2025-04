Dal divano all’azione con Xbox su LG Smart TV

LG ha recentemente introdotto l’app Xbox sulle sue Smart TV, consentendo agli utenti di accedere al catalogo Xbox Game Pass Ultimate direttamente dal televisore, senza bisogno di una console fisica. Il servizio è già disponibile in oltre 25 Paesi, Italia inclusa, con l’app può essere scaricata dal Gaming Portal o dalla sezione LG Apps. Una volta installata, è sufficiente collegare un controller compatibile per iniziare a giocare.

Gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere a un’ampia selezione di giochi, che include sia produzioni indipendenti che titoli tripla A come Call of Duty: Black Ops 6, Avowed e South of Midnight, oltre ad alcune novità in uscita come Towerborne. È inoltre possibile trasmettere in streaming determinati giochi già acquistati, come NBA 2K25 e Hogwarts Legacy, senza necessità di alcuna installazione locale.

L’app Xbox è compatibile con le Smart TV LG e alcuni monitor aggiornati a webOS 24 o versioni successive. È previsto a breve anche il supporto per gli schermi StanbyME, così da aggiungere anche quel tocco di mobilità che manca sulle console da tavolo.

Considerando che la tecnologia OLED di LG offre neri profondi e tempi di risposta ridotti, mentre i modelli QNED sono in grado di effettuare l’upscaling dei contenuti a 4K, la qualità visiva dello streaming potrà certamente soddisfare tutti i tipi di giocatori.

Questa integrazione segna un ulteriore passo di LG verso l’espansione delle funzionalità delle proprie Smart TV in ambito gaming, sfruttando la tecnologia di cloud gaming di Xbox per permettere l’accesso immediato a una vasta libreria di giochi, senza la necessità di hardware dedicato.

Tutte le notizie su Microsoft da questa pagina, invece gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.