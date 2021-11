Rocket League Sideswipe è disponibile su iPhone e Android

Rocket League è un marchio ormai universalmente riconosciuto a livello videoludico: dopo tanti mesi in fase beta, il titolo approda anche su iPhone e Android nella versione Sideswipe, che tenta di ricreare su mobile un’esperienza per quanto più simile possibile rispetto alle controparti su PC e console, anche se in formato 2D. Il download è gratuito per tutti.

Annunciato su Twitter nelle scorse ore, Rocket League Sideswipe è un gioco che si basa sull’ormai nota formula del calcio automobilistico. Il gioco prevede uno scorrimento laterale, quindi leggermente semplificato rispetto alla controparte su PC e console, e che vede i giocatori impegnati in partite 1v1 e 2v2 della durata di circa 2 minuti, salvo recupero in caso di parità.

Il gioco utilizza controlli touchscreen con vari meccanismi da padroneggiare, come il turbo, le classiche giravolte per aria, anche se ovviamente il titolo risulta più semplice da gestire rispetto alla versione originale. Si tratta di una scelta certamente vincente, perché replicare il gioco uno a uno su un dispositivo mobile sarebbe stato alquanto difficoltoso.

I creatori di Rocket League hanno riadattato per i dispositivi mobili il gioco del calcio con le auto! Sfreccia in pista con gli intuitivi comandi touch: è semplice come spedire la palla nella porta dei tuoi avversari, ma fai attenzione perché anche loro cercheranno di segnare! Usa il turbo per superarli in velocità o per spiccare il volo e realizzare delle acrobazie aeree davvero spaziali, lasciandoli di stucco

Rocket League Sideswipe è gratuito sia su iPhone / iPad che Android, con acquisti in-app per elementi cosmetici e il Rocket Pass. Le partite possono essere giocate nelle modalità “soccar” e “Hoops” ispirati al basket, con partite competitive e partite libere. Peraltro, il titolo offre anche partite offline da giocare con i bot.

Rocket League Sideswipe è ora disponibile per il download tramite App Store su iOS e Google Play Store su Android. Per ora, il gioco è in fase di “pre-stagione”, ma Psyonix ha dichiarato che maggiori dettagli sulla stagione 1 saranno presto disponibili.