Alcuni utenti hanno problemi di ricarica con MacBook Pro 16”

Le segnalazioni dei problemi di ricarica di MacBook Pro 2021 16 pollici di ultima generazione non interessano tutti i proprietari di questa macchina: anche gli utenti che segnalano il problema rilevano che si manifesta in condizioni particolari. Per queste ragioni non sembra riguardare un numero elevato di macchine.

In breve MacBook Pro 16 pollici non avvia la ricarica tramite MagSafe 3 quando il portatile è spento e con coperchio chiuso. Le segnalazioni e i messaggi pubblicati dagli utenti interessati da questo problema spiegano che la spia LED di MagSafe 3 lampeggia con luce color ambra, indicando appunto che c’è un problema che impedisce la ricarica.

Il colore della spia MagSfae 3 è verde fisso quando il cavo è collegato al computer e la carica è completa, oppure con luce color arancione fissa mentre la ricarica è in corso. Occorre rilevare che non vengono segnalati problemi per la ricarica di MacBook Pro tramite il connettore USB-C Thunderbolt con Power Delivery, anche quando MacBook Pro 16” è spento e chiuso. Chi si è rivolto all’assistenza Apple indica anche le soluzioni proposte dallo staff:

Caricare MacBook Pro quando è un modalità riposo Caricare il portatile lasciando il coperchio aperto Collegare il cavo MagSafe prima di spegnere MacBook Pro

Altri utenti si sono rivolti all’assistenza dei negozi Apple: dopo aver effettuato alcuni test diagnostici, in un caso è stata avviata la procedura di sostituzione del portatile. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se si tratta di un problema hardware oppure di firmware, quest’ultimo risolvibile tramite aggiornamento software, in ogni caso Apple è a conoscenza del problema. Macitynet tornerà sull’agomento non appena ci saranno novità al riguardo.

Per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi MacBook pro 2021 si parte da questo articolo, ivnece qui trovate la recensione del modello da 14 pollici. Per saperne di più sui potenti processori Apple M1 Pro e M1 Max è disponibile questo approfondimento di macitynet.