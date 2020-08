NAS e dischi Western Digital in offerta su Amazon fino al 47%

Da quanto tempo stavate monitorando i prezzi delle memorie esterne per poter espandere il vostro archivio digitale, magari per una seconda copia di backup o più semplicemente per un disco da tenere sempre nella borsa in modo tale da avere a portata di mano tutti i file di cui si può aver bisogno nel corso della giornata? Speriamo non troppo, comunque sia potete finalmente fare affari approfittando degli sconti attualmente attivi su Amazon sulle memorie di Western Digital.

Potete scegliere tra diversi dischi portatili da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 24 TB di spazio. Insomma cen’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi. Per un disco portatile da 5 TB, con USB 3.0, bastano 133 euro che diventano 250 per un disco da usare sulla scrivania con 6 TB. Restando intorno alle memorie desktop, per 290 vi portate a casa un disco da 8 TB.

Tra le più capienti c’è il WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro 4-Bay da 24 TB in offerta a 1000 euro. Ce ne sono comunque anche di più piccoline in termini di dimensioni fisiche della periferica. Di seguito vi mostriamo l’elenco completo delle soluzioni WD attualmente in sconto: fate pure la vostra scelta.

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 10 TB, Nero In offerta a 197,99 € – invece di 281,09 €

sconto 30% – fino al 23 agosto 2020

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 1 Disco, 6 TB, Nero In offerta a 132,99 € – invece di 249,99 €

sconto 47% – fino al 23 agosto 2020

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 1 Disco, 8 TB, Nero In offerta a 167,99 € – invece di 289,99 €

sconto 42% – fino al 23 agosto 2020

Western Digital WD BLACK P10 Game Drive, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla Tua Library di Giochi – Compatibile con Console o PC, Nero, 5 TB In offerta a 137,99 € – invece di 166,26 €

sconto 17% – fino al 23 agosto 2020

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu In offerta a 147,99 € – invece di 179,99 €

sconto 18% – fino al 23 agosto 2020

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, Diskless In offerta a 130,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 23 agosto 2020

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 1 Disco, 14 TB, Nero In offerta a 277,99 € – invece di 359,99 €

sconto 23% – fino al 23 agosto 2020

WD WDBMMA0060HNC-ERSN Hard Disk per NAS, Intellipower, SATA 6 GB/s, 64 MB Cache, 3.5″, 6 TB, (il pacchetto può variare) In offerta a 194,99 € – invece di 194,99 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

WD My Cloud Home Duo, Personal Cloud con Dual-Drive, 2 Bay, 12 TB In offerta a 398,99 € – invece di 679,90 €

sconto 41% – fino al 23 agosto 2020

