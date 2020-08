ROCKUBOT Mini, lo sterilizzatore UVC ammazza virus è su IndieGoGo

In tempi di pandemia ci siamo ormai abituati a fare i conti con il virus e a trovare mille modi per combatterlo. Una mano viene certamente dalla tecnologia, con ROCKUBOT MINI che si propone di portare in tutte le case un valido strumento anti virus, ad un prezzo davvero competitivo. Al momento lo si può acquistare su IndieGogo a partire da un prezzo di 49 euro, che darà diritto a due sterilizzatori. Le spedizioni sono previste già per il mese di settembre 2020.

Si tratta di uno sterilizzatore mini-formato con lampada UVC, facile da trasportare e potente, con due lampadine UV-C per disinfettare l’area di 2 metri intorno, ottimizzato per la camera da letto, gli armadi, o i bagni. ROCKUBOT Mini può disinfettare a fondo danneggiando il DNA delle cellule germinali, e impedendo loro di replicarsi.

Ovviamente, ingloba anche sistemi di sicurezza per evitare che la luce UVC possa essere dannosa e nociva per persone o animali. Ed infatti, la lampada gode di un sensore che spegne automaticamente la luce UVC quando un essere umano o un animale si trova entro la zona rilevata di 2 metri.

ROCKUBOT Mini offre sterilità istantanea in pochi secondi con una potente luce UV-C. Si ricarica rapidamente tramite porta USB-C e offre tre diverse modalità di funzionamento: 5 minuti, 10 minuti e 20 minuti.

ROCKUBOT MINI è, inoltre, progettata con due modalità di funzionamento, quella automatica e la modalità portatile. In modalità palmare, lo si può tenere premuto per disinfettare le manopole, i sedili del water o utensili di vario tipo, e in generale qualsiasi cosa si trovi in casa. L’altra modalità, invece, consiste nel lasciare lo sterilizzatore su una superficie, così che possa agire per sterilizzare l’aria intorno.

Al momento, se volete finanziare il progetto, che ha già raggiunto l’obiettivo richiesto, potrete ottenere ROCKUBOT MINI ad un prezzo scontato del 58%. Se volete assicurarvi una o più unità, il link da seguire è direttamente questo.