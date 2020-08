LG Wing, lo smartphone con l’ala destra

LG prova a dare una scossa al mercato degli smartphone con LG Wing, un telefono diverso da tutto quello visto finora. Il dispositivo del produttore sudcoreano (ancora non ufficialmenge annunciato) vanta uno schermo secondario girevole da 4″, affiancato a quello principale da 6,8″.

Il sito Android Authority, evidenzia le possibilità dello schermo secondario, come ad esempio la possibilità di visualizzare informazioni aggiuntive o sfruttarlo come lettore audio mentre la schermata principale mostra il percorso da seguire mentre usiamo il navigatore.

A quanto pare sarà possibile utilizzare questa sorta di ala anche in configurazione a “T” (con lo schermo grande posizionato orizzontalmente sopra lo schermo più piccolo). Dal punto di vista della CPU bisognerà accontentarsi di uno Snapdragon 765 o 765G (non esattamente il massimo tra i SOC disponibili quest’anno). Non si sa quando LG annuncerà ufficialmente il dispositivo ma dovremmo sicuramente saperne di più prima della fine dell’anno.

L’idea del secondo schermo non è nuova. I modello LG V50 ThinQ del 2019 vanta il doppio schermo, un secondo display OLED da 6,2 pollici raddoppiando di fatto le possibilità d’uso. Anche il modello LG G8X ThinQ vanta doppio display OLED da 6.4″, con il vantaggio di poter fare più cose insieme. Anche modelli come LG V60 o LG Velvet offrono il dual screen ma lo schermo a “T” laterale e girevole da 4″ è una novità.