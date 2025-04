Roma accelera sul 5G a partire dalla metro

Pubblicità

A partire dal primo aprile chi viaggia sulla Metro A di Roma può rimanere connesso a Internet, telefonare e videochiamare grazie alla rete 5G disponibile nelle prime nove stazioni, da Piazza Vittorio a Cipro. All’inaugurazione oltre al sindaco Roberto Gualtieri hanno partecipato i dirigenti dei principali operatori mobile italiani.

Presenti all’evento gli amministratori delegati di TIM Pietro Labriola, Benedetto Levi di iliad, il Chief Technology Officer di WindTre Carlo Melis, la Chief Communications & Sustainability Officer di Fastweb+Vodafone Lisa Di Feliciantonio e il Direttore Generale di INWIT Diego Galli.

La connessone in 4G e 5G risulta disponibile nelle stazioni, così come anche nei tunnel che le collegano. La rete multi operatore distribuita lungo i 7 km sfrutta un sistema DAS, acronimo di Distributed Antenna System. Il tutto è connesso a una delle sale apparati più grandi in Europa, situata nella stazione Vittorio Emanuele, connessa tramite fibra.

Attualmente la copertura 5G è disponibile nelle stazioni e nelle tratte tra Vittorio Emanuele, Termini, Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminio, Lepanto, Ottaviano e Cipro. Disponibili tutti i principali operatori di telefonia mobile in Italia: TIM, Fast+Vodafone, iliad e WindTre.

Si tratta della prima fase del progetto Roma 5G che prevede l’ampliamento della copertura a tutte le tratte della Metro A, poi a seguire anche le altre linee. Si prevede che entro il 2026 la copertura sarà estesa a tutte e 75 le stazioni metro di Roma (linee A, B, B1 e C). Per completare l’impresa saranno necessari oltre 250 km di fibra ottica, oltre 3.000 antenne e oltre 1.000 unità remote.

Sempre nel piano Roma 5G l’espansione proseguirà anche in superficie per raggiungere 100 piazze e oltre 90 vie limitrofe. Il Sindaco Gualtieri ha dichiarato che l’obiettivo è quello di espandere gradualmente la copertura per arrivare in tutta la città, periferie incluse.

