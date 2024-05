Sconto da 400€ per Roomba J9 Plus Combo, sa prima di voi dove c’è sporco in casa

Pubblicità

Forte sconto per Roomba J9+ Combo, uno dei più recenti e più potenti robot per la casa di iRobot. Su Amazon questo accessorio per la casa, prodotto dall’azienda che più di altre reso popolare il settore della pulizia “automatica” della casa, costa 997,99 invece 1399€.

Il modello ribassato è proprio il “top del top”, Roomba J9+ Combo, completissimo di tutto con una serie di nuove funzionalità hardware e software rispetto ai modello J7+ precedenti.

Tra le novità hardware c’è il motore potenziato capace di “affrontare lo sporco, i peli degli animali domestici e i detriti con una precisione senza precedenti”, dice iRobot.

ll sistema di pulizia a quattro fasi offre più passaggi e le nuove spazzole di gomma doppie aumentano la potenza di aspirazione, oltre a consentire una pulizia a pressione quando necessario. Tre livelli di potenza di aspirazione e il potenziamento automatico per tappeti fanno il resto.

Il modello Combo J9+ Combo dispone di un motore che solleva automaticamente i panni per il mocio durante l’aspirazione di tappeti e moquette.

Gli aggiornamenti hardware sono accompagnati da quelli software, a bordo c’è iRobot OS 7, che adesso offre una grande quantità di nuove funzionalità e mira a portare l’automazione e l’efficienza al livello successivo.

Il software vanta uno strumento chiamato Dirt Detective che utilizza un algoritmo proprietario per tenere traccia delle precedenti attività di pulizia al fine di valutare le parti più sporche della casa e dare loro priorità. In altre parole, inizierà dalle stanze più sporche.

Il modello Combo J9+ va oltre e Dirt Detective obbligherà l’aspirapolvere e il mocio a pulire il bagno per ultimo, indipendentemente dal grado di sporco. Ciò significa che l’aspirapolvere non trascinerà in alcun modo eventuale sporco del bagno nel resto della casa. Se si preferisce un approccio più diretto, è possibile utilizzare l’app per selezionare manualmente il percorso di navigazione e pulizia.

Tra le altre funzioni segnaliamo

Programmazione automatica in base alla presenza o assenza da casa

Mappatura ultrarapida della casa (7 volte più veloce di versioni precedenti)

Dock di Ricarica che alimenta e svuota i detriti per 60 giorni

Liquido per 30 giorni di pulizia senza intervento manuale

Funzione SmartScrub con potenza adattiva a seconda dello sporco

Navigazione PrecisionVision per riconoscere e evitare oggetti comuni sul percorso

Dock elegante e di design con ripostiglio per accessori

Da notare che iRobot sottolinea la compatibilità con tutti i principali assistenti virtuali.

Gli si potrà quindi dire a voce dove pulire, quando pulire e come pulire.

Il Roomba J9+ Combo è stato lanciato a 1399 euro, Recentemente è sceso intono ai 1100 €. Oggi scende ancora più ed in offerta del giorno costa solo 997,99 €, 400 euro meno del suo prezzo di listino.