Prime Day con sconti da record per Batterie, lampadine, cavi ed elettronica Amazon Basic

Se dovete fare la scorta di batterie tradizionali di qualsiasi formato o passare a quelle ricaricabili il momento è quello giusto. Sono tante le offerte tra i prodotti Amazon Basic per rinnovare il proprio parco energia e pure quello per un risparmio nel risparmio con l’acquisto di lampade LED di ogni tipo per rimpiazzare i vecchi bulbi ad incandescenza.

Amazon offre da tempo degli accessori di elettronica a proprio marchio utilizzando produttori in tutto il mondo e offrendo prezzi ottenibili solo con una grande distribuzione. Ecco perché normalmente è conveniente acquistare questi prodotti ma lo è ancora di più durante gli eventi speciali che l’azienda riserva agli iscritti al programma Prime.

Tra le offerte del Prime Day 2024 troviamo anche cavi per collegare dispositivi Apple e smartphone, cavi audio, porta cellulare, supporti a parete per TV, cavi di collegamento audio e video.

Nell’elenco qui sotto trovate solo una parte dei prodotti disponibili sopratutto quelli con sconto superiore al 20 % rispetto al già interessante prezzo di base.

Per tutte le offerte Amazon Basic partite da questa pagina. Tra poco vi mostreremo quelle che abbiamo selezionato nei prodotti per la casa con gli sconti più interessanti.

Nota: i prezzi scontati in verde sono quelli effettivi. Il prezzo nel box e lo sconto relativo non sono precisi per problemi di comunicazione con Amazon.

A 40,39 € invece di 62,23 € | sconto 34% – fino a 17 lug 24

A 27,99 € invece di 42,50 € | sconto 34% – fino a 17 lug 24

A 8,39 € invece di 12,29 € | sconto 32% fino a 17 lug 24

A 7,99 € invece di 11,69 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 8,29 € invece di 12,95 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 24,99 € invece di 34,89 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

A 6,33 € invece di 8,90 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

A 18,22 € invece di 26,84 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 7,45 € invece di 10,98 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 4,78 € invece di 5,98 € | sconto 20% – fino a 17 lug 24

A 16,88 € invece di 25,13 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 5,31 € invece di 7,81 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 14,78 € invece di 21,79 € | sconto 32% – fino a 17 lug 24

A 7,74 € invece di 9,76 € | sconto 21% – fino a 17 lug 24

A 23,02 € invece di 34,16 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 7,40 € invece di 10,98 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 9,49 € invece di 14,23 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 12,11 € invece di 17,98 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 12,93 € invece di 22,57 € | sconto 43% – fino a 17 lug 24

A 10,76 € invece di 12,81 € | sconto 16% – fino a 17 lug 24

A 9,99 € invece di 15,99 € | sconto 38% – fino a 17 lug 24

A 14,23 € invece di 14,99 € | sconto 5% – fino a 17 lug 24

A 9,99 € invece di 13,99 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 13,19 € invece di 20,99 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 6,72 € invece di 9,99 € | sconto 33% – fino a 17 lug 24

A 12,99 € invece di 24,99 € | sconto 48% – fino a 17 lug 24

A 14,98 € invece di 18,99 € | sconto 21% – fino a 17 lug 24

A 9,85 € invece di 12,49 € | sconto 21% – fino a 17 lug 24

A 7,55 € invece di 9,99 € | sconto 24% – fino a 17 lug 24

A 6,47 € invece di 11,49 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

A 8,22 € invece di 12,99 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 11,12 € invece di 12,99 € | sconto 14% – fino a 17 lug 24

A 12,84 € invece di 14,99 € | sconto 14% – fino a 17 lug 24

A 15,17 € invece di 25,62 € | sconto 41% – fino a 17 lug 24

