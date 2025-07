Max 705 Combo, ecco il robot più potente di sempre di Roomba

Un nuovo robot pulisci-pavimenti arriva da iRobot e punta dritto alla fascia più alta del mercato. Lo presenta Roomba con il lancio del Max 705 Combo (già in prevendita su Amazon) il modello 2-in-1 più potente mai realizzato dall’azienda, pensato per aspirare e lavare in autonomia anche nelle case più vissute, tra giocattoli, peli di animali e tappeti da proteggere.

Un robot 2-in-1 pensato per le case più dinamiche

Il robot Roomba Max 705 Combo è progettato per affrontare il disordine quotidiano causato da bambini, animali domestici e ritmi frenetici. Il perno di tutto il sistema dal punto di vista della pulizia è il nuovo rullo PowerSpin basato su tecnologia PerfectEdge che consente una «pulizia profonda – dice Roomba – fino agli angoli più difficili, mentre la protezione automatica salvaguarda i tappeti durante il lavaggio, attivando la modalità “solo aspirazione” al momento opportuno.

Per sapere sempre dove andare, il robot viene guidato da ClearView Pro LiDAR una compontente che combinata con PrecisionVision a sua volra supportata da IA integrata consente una mappatura 3D accurata della casa, riconoscendo e aggirando oggetti come giocattoli, scarpe e cavi, mantenendo un’elevata efficacia di pulizia.

AutoWash Dock: pulizia e manutenzione automatica

Il Roomba Max 705 Combo è supporatato dalla base AutoWash Dock, che gli consente di essere totalmente autonomo. Grazie ad essa si hanno

fino a 75 giorni di autosvuotamento dello sporco secco,

lavaggio automatico del rullo,

asciugatura con aria calda,

ricarica della batteria completamente autonoma.

Le doppie spazzole in gomma contro-rotanti anti-groviglio e le spazzole laterali per i bordi completano un sistema di aspirazione estremamente potente, adatto a ogni tipo di pavimento.

Tramite l’app Roomba Home o gli assistenti vocali compatibili, è possibile programmare sessioni di pulizia, impostare zone vietate e selezionare stanze o superfici specifiche. Che si tratti di ripulire dopo una cena o preparare la casa per una festa, il Max 705 Combo si adatta in automatico alle esigenze dell’ambiente domestico.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Roomba Max 705 Combo con dock AutoWash sarà disponibile a partire da fine agosto al prezzo suggerito al pubblico di 1.099 euro, ma si può prenotare a prezzo minimo garantito su Amazon.