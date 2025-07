Con la gattaiola smart SureFlap accesso solo agli animali con microchip o RFID

Se volete dare maggiore libertà di movimento ai vostri animali domestici senza tuttavia compromettere la sicurezza e la tranquillità di casa, valutate l’installazione della gattaiola SureFlap, che a differenza dei modelli tradizionali integra un lettore di microchip.

Grazie a questo stratagemma è così possibile consentire l’accesso ai soli animali registrati, sia appunto attraverso l’identificazione tramite microchip (supporta quelli in 9, 10 o 15 cifre), sia agganciando un’apposita targhetta RFID al collare. Tutti gli animali estranei restano invece fuori, riducendo così situazioni di stress legate a intrusi indesiderati che per altro potrebbero portare in casa sporco, parassiti o odori sgraditi.

Il sistema di riconoscimento si basa su un codice univoco, memorizzabile con la semplice pressione di un pulsante. È possibile registrare fino a 32 animali diversi, perciò è adatto anche a famiglie numerose o a contesti condivisi.

Inoltre l’installazione è semplice e flessibile poiché il prodotto è progettato per essere montato su porte, finestre o pareti anche attraverso accessori disponibili separatamente.

Funzionando con 4 batterie stilo AA (non incluse) può offrire un’autonomia fino a 12 mesi e vi evita la necessità di cablaggi o prese elettriche nelle vicinanze. E per finire è presente il controllo manuale per decidere in base alla situazione quando impedire ai propri animali domestici di uscire di casa o di rientrare in particolari contesti o momenti della giornata.

Disponibilità e prezzo

La gattaiola SureFlap costa 118 € ed è in vendita anche su Amazon in colorazione marrone, perciò si integra facilmente con diversi stili abitativi.

Su Amazon a 150 € trovate anche la versione con apertura più grande (18 x 17 centimetri circa), di colorazione bianca e capace di accogliere anche gatti di taglia grande o cani di piccola taglia.

Questo modello integra inoltre una modalità speciale che consente il blocco o sblocco automatico a orari specifici e si alimenta con 4 batterie a cella C (non incluse), garantendo anche in questo caso un funzionamento fino a 12 mesi.

