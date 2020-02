Router compatibili HomeKit, ecco come ottenere la massima sicurezza

Sul sito di supporto Apple è apparso un nuovo documento per spiegare come usare router protetti con HomeKit. La Mela spiega che è possibile forire maggiore protezione agli accessori per la domotica controllando con quali servizi e dispositivi comunicano sulla rete Wi-Fi domestica e su internet.

Un nuovo pannello “Router e rete Wi-Fi” è disponibile nell’app Casa; dalla schermata principale si tocca l’icona con la casa nell’angolo in alto a sinistra e poi “Impostazioni abitazione”, si sceglie quella in cui è stato collocato il router, si scorre verso il basso toccando “Rete Wi-Fi e router” e si tocca un accessorio per modificare il livello di sicurezza della connessione, scegliendo tra tre possibili livelli:

“Limita all’abitazione”: questo è il livello più sicuro; l’accessorio può interagire solo con HomeKit attraverso i propri dispositivi Apple. L’accessorio non si connetterà a internet o ad alcun dispositivo locale, pertanto eventuali servizi di terze parti, come gli aggiornamenti del firmware, potrebbero essere bloccati.

“Automatico”: è livello di sicurezza di default; l’accessorio può comunicare con HomeKit e con le connessioni proposte dal produttore.

“Nessuna restrizione”: è il livello meno sicuro; questa impostazione ignora il router sicuro e consente all’accessorio di interagire con qualsiasi dispositivo sulla rete o sul proprio servizio basato su internet.

Prima di poter gestire la rete di accessori connessi con l’app Home, bisogna connettere tutto passando per un router compatibile da iPhone, iPad o iPod touch con l’ultima versione di iOS/iPadOS, bisogna avere un HomePod, una Apple TV o un iPad con la versione più recente del software configurato come hub domestico e Un router compatibile con HomeKit.

È possibile configirare il router sicuro scaricando l’app iOS dal router e terminando la configurazione nell’app Home. Apple avverte che dopo aver terminato la configurazione, bisogna aggiungere gli accessori HomeKit all’app Casa; se abbiamo già aggiunto accessori Wi-Fi HomeKit all’app Casa, è necessario rimuoverli e reimpostarli, e poi aggiungergli nuovamente all’app Casa per una connessione più sicura.

