Gli ultimi filtri AR Snapchat vi allagano, o infiammano, le città

Grazie agli ultimi filtri AR, Snapchat trasformerà completamente le strade delle vostre città. In particolare, si potrà scegliere di inondarla di lava bollente, o anche di allagarle completamente. Ecco come avviene la trasformazione.

Sebbene Snapchat non sia completamente nuova a questa tipologia di filtri, questa volta gli effetti grafici proposti sono completamente immersivi e possono trasformare letteralmente il mondo attorno agli utenti. Snap ha svelato i filtri di “trasformazione del terreno” grazie ai quali è possibile modificare il terreno in una fossa di lava o in acqua. Entrambi utilizzano l’apprendimento automatico per comprendere la geometria del terreno e aiutano ad applicare gli effetti speciali, come i riflessi degli edifici intorno.

Sebbene il loro utilizzo possa essere, probabilmente, limitato al primo periodo di novità, si tratta di strumenti che mostrano realmente quanto sia ormai avanzata la realtà aumentata che si può ottenere tramite la camera posteriore dello smartphone.

Inoltre, queste funzionalità servono a Snapchat per mantenere un poso di rilievo rispetto a Instagram, almeno fino a quando il colosso ormai di proprietà Facebook, non deciderà di introdurre tali strumenti anche sul social fotografico più utilizzato.

