Rowenta AeroSteam manda in pensione ferro e asse da stiro

In un’epoca in cui la praticità è tutto, anche gli elettrodomestici per le perenni faccende di casa, prendono spunto dalla tecnologia per evolversi: Rowenta AeroSteam promette di cambiare il modo in cui si stira, adesso con un gesto semplice, rapido e smart.

Si tratta di uno stiratore verticale che unisce vapore potente, piastra riscaldata e anche l’aspirazione per eliminare le pieghe in una sola passata, rendendo i capi pronti da indossare in pochissimi minuti.

Pensato per chi è sempre di fretta, AeroSteam riscalda la piastra in solamente 30 secondi e si fregia della tecnologia brevettata OPTIFLOW che, grazie all’aspirazione, fissa meglio il tessuto alla piastra durante la stiratura, per risultare il più efficace e uniforme possibile. Il sistema è progettato per non dover ripassare più volte lo stesso punto e non lasciare i tessuti umidi.

Tra le altre caratteristiche, la piastra Monotemp e i tre livelli di aspirazione (solo vapore, aspirazione delicata e turbo) così da essere adatto a qualsiasi tipo di capo di abbigliamento, anche quelli nei tessuti più delicati.

Il design è pensato per offrire leggerezza, maneggevolezza e comfort con un serbatoio da 100 ml amovibile e facile da riempire. Il costruttore precisa che con un pieno del serbatoio da 100 ml è possibile stirare fino a tre camicie, oppure quattro t-shirt.

Rispetto al ferro da stiro tradizionale permette di risparmiare fino al 57% di energia. È realizzato con materiali riciclati da bottiglie in PET, grazie alla tecnologia Recyclex.

Rowenta AeroSteam, prezzo e disponibilità

È già disponibile al prezzo di listino di 139,99 euro in due combinazioni di colori: grigio scuro con dettagli verdi ed eucalipto con dettagli in arancione: nel momento in cui scriviamo è proposto in sconto da questa pagina di Amazon a 129,99 euro.

