Da Nilox le e-bike fat potenti e robuste per ogni tipo di terreno

Nilox, specializzata nella mobilità elettrica e nei prodotti dedicati alla vita all’aperto, presenta una nuova gamma di e-bike fat, con l’intento di rafforzare l’identità del marchio presso una community dinamica e attenta al design quanto alla funzionalità.

In particolare, il costruttore amplia la sua offerta con quattro modelli di fat bike elettriche progettate per affrontare diversi tipi di terreno, dalle strade cittadine ai percorsi più accidentati, con un occhio alla robustezza e all’autonomia.

X8 PRO: pieghevole e adatta a più contesti

La prima novità prende il nome di X8 PRO, evoluzione del precedente modello Plus, che mantiene la struttura pieghevole e introduce sospensioni anteriori per una migliore gestione dei percorsi sconnessi.

Il motore posteriore da 36V – 250W (53 Nm) abbinato a una batteria da 36V – 13 Ah (468 Wh) offre fino a 70 km di autonomia. Il telaio monta ruote fat da 20” x 4”, parafanghi maggiorati, luci LED anteriori e posteriori e un design pensato per migliorare comfort e protezione durante la guida. Disponibile in tre colorazioni, ha un prezzo consigliato di 1.199,95 €.

X10: design integrato e prestazioni stabili

Pensata per chi cerca una guida confortevole su vari terreni, la X10 integra la batteria nel telaio pieghevole in acciaio e presenta sospensioni anteriori e pneumatici fat da 20”.

Il motore e la batteria restano gli stessi della X8 PRO, garantendo un’autonomia simile (circa 70 km), mentre il cambio Shimano a 6 velocità e i freni a disco meccanici completano l’equipaggiamento. Il tempo di ricarica stimato è di circa 6 ore. Disponibile in grigio lucido e nero opaco, con un prezzo al pubblico di 1.399,95 €.

X10 ULTRA: maggiore potenza, maggiore autonomia

Più potente della X10, c’è la X10 ULTRA che adotta un motore posteriore da 48V – 250W e una batteria da 48V – 13 Ah (624 Wh), portando così l’autonomia fino a 90 km.

Presenta un telaio in alluminio che garantisce leggerezza e robustezza, mentre il sistema frenante è stato aggiornato con freni a disco idraulici, per un controllo più preciso anche in condizioni difficili. È disponibile in colorazione nero lucido al prezzo consigliato di 1.599 €.

X5 PRO: compatta e funzionale

Più compatta la X5 PRO, che si propone come una soluzione più accessibile, con un motore da 36V – 250W (40 Nm) e una batteria da 36V – 10 Ah (360 Wh) per un’autonomia stimata di 60 km.

Raggiunge una velocità massima di 25 km/h e integra pneumatici fat da 20” x 4”, luci LED e un display semplice per la gestione delle funzioni base. Con un tempo di ricarica di circa 5 ore, si posiziona come opzione pratica per l’uso quotidiano al prezzo di 999,95 €.

Tutti i prodotti Nilox sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon. Le notizie di macitynet che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.