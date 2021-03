Rullino Foto, come nascondere foto e video su iPhone e iPad

Le immagini e i video presenti nel Rullino foto di iPhone e iPad possono essere nascosti attraverso una funzione integrata da Apple. In questo modo si evita di dover cancellare tutte quelle foto, magari imbarazzanti, che si desiderano tenere lontano soltanto da occhi indiscreti, quando ad esempio si cede momentaneamente l’uso del dispositivo ad un amico o un parente che, per nostra sfortuna, potrebbe decidere di mettersi a sfogliare le foto nel rullino senza chiederci il permesso.

Come nascondere foto e video su iPhone e iPad

Per nascondere una foto o un video è semplicemente necessario selezionare tutti quei contenuti che si desiderano nascondere, quindi cliccare sul pulsante “Condividi” per aprire il menu contestuale. Da qui, selezionare la voce “Nascondi” e confermare l’operazione nella schermata successiva. A questo punto i file selezionati verranno trasferiti ad una nuova cartella denominata “Nascosti”.

Questo potrebbe bastare per i meno avvezzi con la tecnologia, ma se un utente ha letto questa guida o conosce già che esiste una funzione di questo tipo, potrebbe semplicemente andare a cercare proprio la cartella “Nascosti” ed avere così una raccolta di tutte le cose che non vorremmo condividere con nessuno. In tal caso, un’altra cosa che si può fare è nascondere anche la cartella “Nascosti”.

Come nascondere la cartella “Nascosti”

Per farlo è sufficiente recarsi in “Impostazioni > Foto” e spegnere l’interruttore alla voce “Album Nascosti”. Anche in questo caso però, tutto sta nella conoscenza del dispositivo che ha chi sta sbirciando tra le foto. Per il momento Apple non ha pensato di aggiungere un sistema di protezione della cartella, magari tramite scansione biometrica o con un più semplice PIN, quindi se a chi vuole ficcanasare viene in mente che potrebbe esistere una cartella “Nascosti” che potrebbe essere stata nascosta…

Come ripristinare una foto nascosta

Ognuna di queste operazioni non è irreversibile. Se ci avete ripensato, potete ripristinare uno o più contenuti nella cartella originaria, togliendola dalla raccolta “Nascosti”. Basta accedere a quest’ultima, selezionare quelli che si desiderano ripristinare, quindi cliccare sul pulsante di condivisione e selezionare l’opzione “Non nascondere”.

