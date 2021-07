RUNFENGTE aggiunge 10 porte USB su qualsiasi Macbook a soli 40€

Si sa, i nuovi notebook Windows, ma anche e soprattutto i Macbook di Apple, sono un po’ carenti quando si tratta di connettività. Questi portatili spesso presentano sempre meno porte USB full size, o addirittura nessuna.

Per dar vita a portatili sempre più sottili e leggeri, i grandi brand, come Apple, hanno ridotto al minimo l’interfaccia USB dai propri laptop. Purtroppo, però, ancora oggi si tratta di un formato particolarmente diffuso, del quale non si può fare a meno. Fortunatamente, bastano appena 40 euro per aggiungere a qualsiasi macchina con ingresso USB ben 10 porte USB full size. Clicca qui per acquistare l’hub RUNFENGTE con 10 porte USB.

Il piccolo hub, che ha un design particolarmente minimale e moderno, in pieno stile Apple si collega al notebook tramite porta USB 3.0, e offre all’utente ben 10 USB, ciascuna in grado di supportare il protocollo di ricarica rapida BC1.2 e ricarica 2,4A.

L’hub gode di un cavo di alimentazione con lunghezza di 1,2 m. Come già anticipato, l’hub offre piena compatibilità con tutti i sistemi operativi, ed è quindi adatto per Windows, MacOS e Linux.

Ovviamente, l’hub non servirà solo per ricaricare, ad esempio, 10 smartphone alla volta, ma anche per poter collegare al notebook periferiche esterne, come tastiere, mouse, controller di ogni tipo, e chi più ne ha, più ne metta. Peraltro, ogni singola porta USB è dotata di un LED e di un piccolo pulsante, per essere accesa o spenta singolarmente, così da avere il controllo totale, e decidere quale far funzionare e quale no.

Quanto alle dimensioni dell’hub, è altro 22,8 cm, largo 5,6 cm e spesso appena 2,3 cm.

Solitamente la versione con 10 porte USB ha un costo di oltre 80 euro, ma al momento lo si acquista al 50% circa, ossia 40 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.