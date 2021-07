Super Mario 64, una cartuccia venduta a 1,56 milioni di dollari

I giochi Nintendo stanno fruttando una piccola fortuna ad alcuni utenti che ne possedevano qualche copia, magari custodita in ottimo stato: ogni record precedente è stato infranto in una vendita all’asta di una cartuccia di Super Mario 64. E’ già accaduto in passato con Super Mario Bros 3 e, più di recente, con una copia rara di The Legend of Zelda, che ha raggiunto la cifra record di 870.000 dollari. Record fino ad oggi, perché il classico Super Mario 64 per Nintendo 64 ha quasi raddoppiato tale importo.

Una copia di Super Mario 64 completamente sigillato con la sua cartuccia è stata venduta per la cifra record di 1,56 milioni di dollari. E’ avvenuto durante il fine settimana. Può sembrare un prezzo folle per un gioco best-seller che si trova in possesso di milioni di persone, ma il banditore ha evidenziato che le condizioni pari al nuovo della copia hanno fatto sì che il prezzo lievitasse fino a queste cifre.

Secondo la casa d’aste Heritage Auctions, il gioco in scatola aveva un punteggio di 9,8 A++ Sealed sulla scala Wata. Questo significa che si tratta di un pezzo perfettamente conservato nelle stesse condizioni di quando ha lasciato la fabbrica. Questi giochi molto apprezzati sono spesso descritti come “Case Fresh”.

A ciò, si aggiunga l’impatto culturale di Super Mario 64, la prima vera avventura 3D del baffuto idraulico, un titolo con un successo di lancio enorme per una delle console Nintendo più amate, anche se non tra le più diffuse. Ovviamente, stiamo parlando di uno dei giochi più noti della storia, rilasciato nel 1996, ottavo capitolo della serie principale di Mario, nonché il primo gioco tridimensionale della saga, che formava la gamma di lancio della console Nintendo 64.

In confronto, una copia quasi perfetta di Super Mario Bros per il NES ha ottenuto un record di 660.000 dollari ad aprile, prima che l’ asta di Legend of Zelda lo battesse. Giusto per curiosità, altri marchi non sono riusciti a replicare questo successo; una copia sigillata Wata 9.4 A+ di Final Fantasy III ha, infatti, incassato “solo” 96.000 mila dollari, venduto all’asta pochi giorni fa.

