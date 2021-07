Aqualung i330R è il computer per immersioni pronto a tutto

Nel 1943 Aqualung ha introdotto la subacquea nel mondo grazie al Capitano Jacques-Yves Cousteau e Emile Gagnan, che svilupparono il primo auto respiratore subacqueo. Oggi, Aqualung è un punto di riferimento nel mondo delle attrezzature dedicate alle attività subacquee ricreative, tecniche e militari.

Aqualung i330R è un “computer da immersione” pensato per i subacquei esperti che amano esplorare, hanno bisogno di poter contare su questo dispositivo in qualsiasi condizione e parte del mondo. Il dispositivo integra un display a colori ultra-luminoso regolabile che secondo il produttore garantisce una leggibilità perfetta in tutte le condizioni di luce.

Il dispositivo offre quattro modalità operative (Aria, Nitrox, Profondimetro con timer e Free Dive, per tenere traccia dei calcoli consentendo di passare dalla modalità Dive a quella Free e viceversa), 3 miscele Nitrox e connessione Bluetooth. Tutti i dati raccolti dal computer, infatti, sono trasferibili all’app DiverLog+ (per iOS e Android) tramite Bluetooth 5.0, consentendo così il caricamento wireless dei parametri dell’immersione sul dispositivo mobile dell’utente.

I due pulsanti di navigazione consentono di visualizzare in anteprima le impostazioni e di installare gli aggiornamenti in modo facile e veloce. Si possono visualizzare i parametri dell’ultima immersione con un unico pulsante (profondità massima e tempo di fondo) e grazie alla modalità History vengono registrate le ultime 24 immersioni.

Il computer Aqualung i330R è per immersioni a 3 gas, con la possibilità di commutare fino a tre gas sott’acqua, dal 21% al 100% di O2. Il cinturino in nylon Nato avvolge completamente la superficie inferiore del dispositivo, garantendo una maggiore sicurezza e una asciugatura rapida fuori dall’acqua. Inoltre assorbe l’umidità.

Anche lontani, si potrà rimanere connessi con gli amici, condividendo i dettagli delle avventure subacquee sui social media tramite l’app DiverLog+ dal dispositivo mobile: l’app si scarica da questa pagina di App Store per iPhone oppure da qui per Android. Nel momento in cui scriviamo su Amazon Aqualung i330R è venduto 280,00 euro.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web, invece per le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina.