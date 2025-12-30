Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Prezzi RAM alle stelle, in Russia qualcuno prova a crearle in casa
Hardware e Periferiche

Prezzi RAM alle stelle, in Russia qualcuno prova a crearle in casa

Di Mauro Notarianni
Prezzi RAM alle stelle, in Russia qualcuno provare a crearle

La carenza di memorie RAM, fagocitate dall’industria dell’Intelligenza Artificiale in rapida ascesa, ha fatto rendere conto a molti che la produzione di questi componenti è concentrato nelle mani di poche realtà.

Carenza e prezzi in salita, hanno convinto alcuni utenti russi appassionati di hardware a sperimentare la possibilità di creare “in casa” le memorie DDR5 rifornendosi di PCB (i circuiti stampati per interconnettere i vari componenti), saldando a mano i chip di memoria.

Lo riferisce il sito Tom’s Hardware spiegando che l’idea è nata su un canale YouTube russo: un appassionato noto come “Vik-on” ha già eseguito aggiornamenti della VRAM di alcune schede video e ritiene questa scelta non impossibile.

Vik-on riferisce che i PCB “vuoti” potrebbero essere ottenuti dalla Cina a meno di 6,40$ per DIMM; diverso il discorso per i chip di memoria veri e propri, prodotti da società come Samsung, SK Hynix e Micron che, sebbene con quote singole variabili, dominano e controllano il 90% dell’offerta mondiale.

Memorie RAM troppo care, i produttori di PC pronti ad aumentare i prezzi - macitynet.it

Non si può creare RAM dall’oggi al domani

Non esiste uno “spot market” (un mercato finanziario nel quale gli asset possono essere scambiati istantaneamente) per i chip di memoria RAM, i vari produttori preferiscono vendere a clienti che acquistano enormi quantità di moduli ma sembra che sul mercato cinese sia possibile trovare moduli di  SK Hynix e Samsung individuando il corretto part number.

Anche arrivando a fonti in grado di fornire PCB e chip di memoria, produrre moduli DIMM non sarà in ogni caso economico: nel thread Telegram sulla questione si spiega che occorrerebbero 12.000 rubli (130 euro) per creare uno stick da 16GB con le specifiche medie del classico kit retail DDR5 da 16GB.

In tutti i casi c’è il problema che per alcune tipologie di memorie, ad esempio quelle per server e data center dedicati all’Ia, a farla da padrona è SK Hynix, azienda che in questo settore fornisce da sola oltre il 60% dei banchi di memoria.

I chip per le memorie DDR5 sono estremamente complessi da fabbricare ed è assurdo pensare di mettere in piedi dall’oggi al domani capacità produttive così complesse. Intanto la domanda dei data center dedicati all’AI ha saturato l’intera offerta, con ovvio impatto su scorte e prezzi.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
TSMC ha avviato la produzione in serie di chip a 2nm

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.