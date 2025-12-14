Dell, rincari fino al 30% a causa dei prezzi delle memorie fuori controllo

La carenza di memorie RAM comincia a farsi sentire in tutto il settore informatico e anche in ambito aziendale. Dell, brand fortemente presente nel mercato dei PC aziendali, dal 17 dicembre aumenterà i prezzi di tutta una serie di prodotti commerciali. A riferirlo è il sito Business Insider citando un report interno dell’azienda. Le variazioni di prezzo riguarderanno al momento solo l’ambito commerciale, le macchine vendute ad aziende e clientela corporate.

La multinazionale statunitense ha previsto incrementi fino al 30% dei prezzi per i prodotti aziendali, aumenti che riguarderanno principalmente laptop e PC desktop con grandi quantità di memoria RAM e SSD di grandi dimensioni, mossa che si è resa necessaria per la carenza di memorie che i produttori preferiscono fornire in grandissime quantità al settore AI, boom che, di fatto, sta prosciugando le scorte mondiali di memoria, con effetti a cascata che vanno a colpire il prezzo di quasi ogni dispositivo dotato di questi chip.

A partire dal 17 dicembre, laptop e desktop come i Dell Pro e i Pro Max con 32GB di RAM costeranno 130$ e 230$ in più. I computer con 128GB di memoria RAM nei listini Dell costeranno dai 520$ ai 765$ in più. I notebook con unità SSD da 1TB costeranno dai 55$ ai 135$ in più.

Non solo RAM e SSD

Dell ha curiosamente previsto aumenti anche per altri dispositivi come i monitor che non integrano memorie RAM e un display come il Dell Pro 55 Plus 4K passerà negli USA da 1349$ a 1499$; anche per le GPU sono previsti aumenti: i notebook Dell con la GPU Nvidia RTX Pro 500 Blackwell da 6GB aumenteranno di 66$, quelli con la GPU Blackwell da 24GB aumenteranno di ben 530$.

Dell ha invitato i propri rivenditori di dare priorità ai clienti più grandi, evidenziando che i prezzi di domani non saranno quelli di oggi. L’azienda ha deciso anche di limitare gli sconti applicati, impedendo anche ai grandi clienti di accedere alla scontistica riservata a loro normalmente. La gola profonda che ha rivelato i dettagli al sito Business Insider ha riferito che i margini di utile sono ridotti come non mai a causa di condizioni di mercato che non hanno precedenti.

