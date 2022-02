Nuova versione di Safari 15.3 per macOS Big Sur e Catalina

Oltre all’aggiornamento di ieri a macOS 12.2.1 – che risolve un problema di sicurezza nel Webkit (il “motore” di Safari) – Apple ha rilasciato anche un aggiornamento di Safari per macOS Big Sur e Catalina per risolvere lo stesso tipo di vulnerabilità che potrebbe consentire ad un cybercriminale di eseguire codice arbitrario semplicemente facendo visitare all’utente una pagina Web dannosa (una vulnerabilità segnalata nel database delle vulnerabilità come CVE-2022 -22620).

Il numero di versione di Safari non cambia, è sempre Safari 15.3, ma cambia il numero di build. Su macOS Big Sur, assicuratevi di disporre di Safari 15.3 v. 16612.4.9.1.8 e su macOS Catalina è la verfsione 15612.4.9.1.8 per beneficiare effettivamente della patch di sicurezza. Per indivuduare il numero esatto della build, da Safaro selezionate il menu “Safari” e scegliete “Informazioni su Safari” nella barra dei menu.

Apple raccomanda l’installazione di questi aggiornamenti a tutti gli utenti spiegando genericamente che migliorano la sicurezza di macOS. Se utilizzate un sistema precedente a macOS Catalina, non vedrete aggiornamenti di sicurezza per Safari; è consigliabile dunque utilizzare un browser tutt’oggi aggiornato per questi sistemi, come Firefox o Chrome .