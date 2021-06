Salute, le nuove funzioni Apple per condividere informazioni in modo sicuro

Apple ha mostrato in anteprima le informazioni approfondite su salute e benessere che saranno a disposizione dell’utente oltre a nuovi strumenti per assistere le persone amamte. Sviluppando ulteriormente le funzioni di salute di iPhone e Apple Watch già esistenti, iOS 15 offre la possibilità di condividere in modo sicuro i dati con persone di fiducia, come un familiare o il medico curante, e di ricevere informazioni sull’andamento della salute dei propri cari. Inoltre, i nuovi strumenti di iOS 15 possono essere usati per identificare, misurare e capire i cambiamenti nei dati relativi alla salute di una persona.

“Quest’ultimo anno ha reso chiaro quanto la salute sia importante e vogliamo fare in modo che le persone abbiano un ruolo più attivo nella gestione della propria salute. Le funzioni che abbiamo aggiunto offriranno la serie più completa di informazioni, permettendo di capire meglio l’andamento della propria salute nel corso del tempo” ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Molte persone in tutto il mondo si prendono cura di qualcuno; vogliamo offrire a questi utenti un modo sicuro e rispettoso della privacy che permetta loro di avere al proprio fianco una persona fidata nel loro percorso sanitario. Non vediamo l’ora di mettere questi strumenti innovativi a disposizione di ogni utente.”

Condivisione dei dati sanitari

Con iOS 15 l’utente può decidere di rendere visibili in modo sicuro i propri dati su salute e benessere ad una persona di fiducia, permettendole di avere conversazioni più informate e di offrire supporto, anche a distanza, riuscendo a seguire avvisi importanti e cambiamenti nel corso del tempo.

L’app Salute include un nuovo pannello Condivisione che permette di condividere privatamente i dati con una persona di fiducia o un operatore sanitario. Che si tratti di un genitore anziano che invia i dati sull’attività fisica o sul cuore a un familiare, o di una coppia che sceglie di condividere le informazioni sul periodo fertile per pianificare una gravidanza, o, ancora, di una persona affetta da Parkinson che vuole comunicare i dati sulla mobilità con un fisioterapista, l’utente ha sempre il pieno controllo su quali dati condivide e con chi. I dati condivisi vengono presentati a chi li riceve con evidenziate le informazioni e i trend più importanti.

Parlare in modo approfondito delle attività quotidiane durante una visita medica è una parte fondamentale dell’iter di cure, ma a volte è difficile ricordare ogni dettaglio. Con il consenso dell’utente, l’app Salute memorizza tutte le informazioni importanti, aiutando a tenere traccia di cosa succede al paziente tra una visita medica e la successiva. Negli Stati Uniti gli utenti possono ora scegliere di condividere con il proprio medico alcuni dati relativi alla propria salute, come battito cardiaco, cadute rilevate, ore di sonno o minuti di attività fisica. Nei centri medici che partecipano all’iniziativa un medico può consultare i dati dell’app Salute di Apple che l’utente sceglie di condividere direttamente nel sistema elettronico di cartelle sanitarie.

Trend

L’app Salute aggiunge le analisi dei trend per 20 tipologie di dati, fra cui battito cardiaco a riposo, ore di sonno o livelli di allenamento cardio. In questo modo, l’utente può monitorare più facilmente l’evoluzione di un determinato parametro. Monitorare eventuali cambiamenti nella salute è infatti fondamentale per mantenere il proprio benessere, ma non sempre è facile individuarli. Per chi vuole tenere d’occhio i propri dati nel corso del tempo, Trend mette in evidenza in modo intelligente e proattivo i cambiamenti importanti, mostrando le informazioni in una maniera facilmente comprensibile.

L’utente può tenere tab sui suoi obiettivi, per esempio aumentare la distanza di corsa o i minuti di meditazione. E per chi vuole controllare informazioni in ambiti diversi, per esempio il livello di insulina, l’analisi dei trend si applica anche ai dati raccolti da dispositivi di terze parti collegati all’app Salute.

Con notifiche opzionali, Trend può evidenziare cambiamenti a lungo termine nello stato di salute, così l’utente può festeggiare il raggiungimento di un obiettivo o discuterne con il medico o il team che gli offre assistenza.

Stabilità della camminata

Ogni anno più di 37 milioni di persone cercano assistenza medica dopo una caduta, che spesso può rappresentare l’inizio di problemi più seri e portare alla perdita della propria indipendenza.1 “Stabilità della camminata” su iPhone è la prima funzione di questo tipo sul mercato; registra importanti dati di mobilità mentre l’utente cammina con il proprio iPhone per offrire informazioni sul rischio di caduta. Attualmente il rischio di caduta viene valutato da chi fornisce assistenza medica tramite un questionario e una valutazione fatta di persona. La funzione “Stabilità della camminata” offre in più la possibilità di registrare i movimenti quotidiani e li classifica nell’app Salute (equilibrio normale, scarso o molto scarso) aiutando così l’utente a intraprendere azioni che riducano il rischio di cadute.

“Stabilità della camminata” fa ricorso ad algoritmi personalizzati per valutare equilibrio, stabilità e coordinazione tramite i sensori di movimento integrati di iPhone. Primo nel suo genere, questo parametro è stato stabilito attingendo a dati reali dell’Apple Heart and Movement Study, che ha coinvolto oltre 100.000 persone di tutte le età e, riferisce Apple, è il più grande set di dati mai usato per studiare il rischio di caduta.

Oltre ad avvisare di un possibile rischio di caduta, “Stabilità della camminata” aiuta l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di stabilità. L’utente può infatti scegliere di ricevere una notifica quando il punteggio è basso o molto basso ed essere indirizzato verso esercizi curati e basati su metodi scientificamente provati, che aiutano a migliorare forza ed equilibrio.

Privacy

I dati relativi alla salute restano sotto il controllo dell’utente, che può scegliere quali condividere e con chi. I dati sono sempre criptati, sia quando sono in transito sia quando rimangono sul dispositivo dell’utente protetto da un codice di accesso, da Face ID o da Touch ID. Apple evidenzia che non ha accesso a queste informazioni quando l’utente sceglie di condividere i dati con i propri cari o con il medico.

Altre novità per salute e benessere

Health Records su iPhone, migliora l’esperienza semplificando l’accesso ai risultati delle analisi di laboratorio. L’utente può consultare i dati in evidenza, contrassegnare quelli più importanti, vedere se ci sono laboratori di analisi nelle vicinanze e, per chi vive negli Stati Uniti, accedere a contenuti informativi sulle analisi cliniche più comuni.

Con watchOS 8, Apple Watch può misurare la frequenza respiratoria, cioè il numero di respiri al minuto, durante il sonno. L’utente può consultare queste informazioni nell’app Salute e ricevere una notifica quando viene rilevato un trend significativo.

La nuova app Mindfulness in watchOS 8 include un esercizio di respirazione profonda e un altro semplice metodo per mantenere calma e controllo. Le sessioni di Respirazione consentono all’utente di rallentare il ritmo e concentrarsi, e presentano una nuova animazione. Sono in arrivo anche nuove sessioni Riflessione, un modo per meditare e concentrarsi su pensieri positivi.

Con iOS 15 verrà resa disponibile in tutto il mondo un’opzione aggiuntiva per memorizzare i certificati di vaccinazione e i risultati delle analisi direttamente nell’app Salute. Anche se il centro medico non supporta la funzione Health Records, potrà comunque consentire di scaricare il certificato di vaccinazione anti COVID-19 o i risultati delle analisi da un browser online o con un codice QR in modo da potervi accedere facilmente in qualsiasi momento.