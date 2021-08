Tetris Beat è il nuovo classico su Apple Arcade

Il più popolare dei puzzle game arriva su Apple Arcade con Tetris Beat, adesso pronto a muoversi a ritmo di musica grazie alla combinazione di un gameplay classico e di innovative meccaniche ritmiche. Lo trovate incluso nell’abbonamento Apple Arcade, ed è disponibile per iPhone, iPad, Mac ed Apple TV.

Il gioco presenta una scaletta musicale piuttosto ambia e variegata che include artisti incredibili come Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE e tanti altri, mentre ogni mese verranno aggiunti nuovi brani esclusivi dei talenti più promettenti del momento.

Le meccaniche di gioco sono, da un lato, quelle tradizionali, anche se dall’altro c’è qualche novità. In Tetris Beat i giocatori fanno ruotare e posizionano i Tetriminos a ritmo di musica per creare combo a catena e totalizzare una miriade di punti. Gli appassionati di Tetris che vogliono godersi l’esperienza del gameplay tradizionale possono invece cimentarsi in Marathon mode, con la possibilità di scegliere comunque i brani da ascoltare.

Tante le modalità di gioco disponibili, tra cui DROP, in cui ruotare e posizionare i Tetriminos a ritmo di musica, dovendo mantenere il ritmo per creare combo a catena e fare un sacco di punti. In modalità TAP si sceglie il Ghost Piece più adatto, e lo si dovrà toccare andando a ritmo.

Con la modalità MARATHON, invece, si potrà godere del gameplay tradizionale di Tetris, oltre a poter anche scegliere i brani da ascoltare. In totale, al momento sono presenti 18 brani iniziali di genere Dance, Hip Hop e Pop, con altri in arrivo ogni mese.

Marathon Mode gode anche di schermo diviso per grandi sfide su Apple TV, mentre il gioco è godibile anche su Mac, iPad e iPhone, con missioni giornaliere, settimanali e mensili, da affrontare con 3 livelli di difficoltà per ciascuna modalità. Tetris Beat supporta il controller fisico e lo Spatial Audio per AirPods Pro & AirPods Max.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Tetris Beat. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.