Come rimuovere o modificare i numeri di telefono associati all’ID Apple

L’autenticazione a due fattori per l’Apple ID è comoda e sicura perché permette di autorizzare l’accesso all’account solo previo inserimento del codice temporaneo ricevuto tramite SMS: è possibile perfino aggiungere più di un numero di cellulare e questo è molto utile perché si può ad esempio usare quello del proprio coniuge o di una persona fidata in modo tale che, in caso di furto di tutti i propri dispositivi, rimane comunque possibile accedere ai dati e bloccarli da remoto. Ma se uno o più numeri di telefono non sono più attendibili, allora è meglio eliminarli. Ed eccoci arrivati al punto: come si fa?

Da iPhone o iPad è sufficiente aprire l’app “Impostazioni”, quindi cliccare sul nome dell’account in alto, selezionare la sezione “Password e sicurezza”, cliccare sul pulsante “Modifica” accanto al numero di cellulare che si intende eliminare, quindi cliccare sul pulsante “Rimuovi” e confermare la scelta.

Per quanto riguarda invece il Mac, dipende dal sistema operativo in uso. Su macOS 10.14 Mojave e versioni precedenti, bisogna prima aprire l’app “Preferenze di Sistema”, cliccare quindi sulla scheda “iCloud”, spostarsi sulla sezione “Dettagli account”, quindi cliccare su “Sicurezza”, selezionare il numero di telefono interessato e cliccare sul pulsante contrassegnato dal simbolo (-) per rimuoverlo, quindi confermare la scelta cliccando sul tasto “Rimuovi”.

Invece su macOS 10.15 Catalina e versioni successive è necessario aprire l’app “Preferenze di Sistema”, cliccare quindi su “ID Apple”, selezionare la scheda “Password e sicurezza”, cliccare quindi su “Modifica” accanto alla voce “Numeri di telefono registrati”, quindi selezionare quello che si desidera rimuovere e, come sopra, cliccare sul pulsante col simbolo (-), quindi confermare la scelta attraverso la pressione del pulsante “Rimuovi”.

Se invece lo si sta facendo dal sito ufficiale, una volta effettuato l’accesso all’account dal pannello “Apple ID” sarà necessario cliccare sul pulsante “Modifica” nella sezione “Sicurezza”, quindi cliccare il tasto “X” accanto al numero che si desidera rimuovere e confermare la scelta pigiando il pulsante “Rimuovi”.

