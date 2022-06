Samsung, 50 milioni di smartphone invenduti nel magazzino di un distributore?

L’inflazione, la guerra russa-ucraina e la pandemia hanno rallentato l’economia (persino la Cina, locomotiva dell’economia mondiale) e i fattori in questione non hanno risparmiato neanche il mercato smartphone: in Europa nel primo trimestre dell’anno si è registrato un calo per la prima volta in 9 anni, con spedizioni diminuite del 12%, le più basse del periodo da quasi un decennio.

Un ulteriore segnale della stagnazione arriva dal sito The Elec, secondo il quale presso il magazzino di un distributore di Samsung ci sarebbero 50 milioni di smartphone invenduti (non è chiaro a quali modelli si faccia riferimento).

Quest’anno Samsung aveva puntato alla spedizione complessiva di 270 milioni di smartphone, ma 50 milioni di unità invendute rappresenterebbero il 18% del totale. Numeri nella norma (tenendo conto del deterioramento delle condizioni economiche) dovrebbero essere ii 10% e se il dato del 18% di unità non spedite sarà confermato, significa che il gigante sudcoreano si trova alle prese con un importante calo della domanda.

Samsung ha prodotto circa 20 milioni di smartphone da gennaio a febbraio, numero che è sceso a 10 milioni di unità a maggio, probabile reazione alle troppe unità in inventario e alla scarsa domanda. Anche le richieste di componenti ai fornitori da aprile a maggio sarebbero diminuite tra il 30% e il 70% a causa della minore domanda.

Recenti analisi di Counterpoint Research hanno evidenziato che il calo generale nella vendita di smartphone (per tutti i brand) è causato da vari fattori, inclusa la carenza di chip, il deterioramento delle condizioni economiche e l’inizio della guerra russo-ucraina, con timori di produttori e distributori su incertezze geopolitiche che possono portare a difficoltà nella ripresa del mercato.

Sempre secondo Counterpoint Research, le spedizioni di Samsung in Europa sono diminuite del 16% su base annua ma l’azienda sudcoreana rimane la prima nella regione con una quota del 35%; le spedizioni di Apple in Europa sarebbero diminuite del 6% e romane al secondo posto con una quota del 25%; Xiaomi in Europa ha visto diminuire le spedizioni di un terzo, e Oppo dell’8%.