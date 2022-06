In Europa smartphone in tempesta nel primo trimestre 2022

Com’era prevedibile la combinazione di scarsità globale di chip, la lenta ripresa dalla chiusure per Covid in Cina, infine anche il peggioramento delle condizioni geopolitiche ed economiche per la guerra tra Russia e Ucraina, chiedono un prezzo elevato anche nel mercato degli smartphone che, in Europa in questo primo trimestre 2022, segna un brusco calo del -12%.

Gli analisti di Counterpoint non offrono un quadro rassicurante: si tratta del peggior primo trimestre da quasi 10 anni a questa parte. Tutti i primi cinque costruttori top registrano un calo delle spedizioni, con la sola eccezione di Realme che brilla con +67%.

Nel primo trimestre 2022 iniziano a emergere le conseguenze della fuoriuscita di Apple e Samsung dalla Russia, rispettivamente terzo e primo costruttore più importante di smartphone per questo mercato, insieme contano quasi la metà di tutte le spedizioni di smartphone in Russia.

Ma la Russia vale solo il 6% del mercato smartphone Europeo, così le conseguenze per il momento non sono gravi. Ma si temono peggioramenti se la guerra porterà scarsità e aumenti dei prezzi delle materie prime e ulteriori conseguenti spinte inflazionistiche.

Perde anche Apple, ma meno rispetto ai rivali Android così, anche se le spedizioni di iPhone segnano -6%, la quota di mercato Apple sale dal 24% del primo trimestre 2021 all’attuale 25%. Apple è riuscita a fare bene in condizioni economiche particolarmente difficili. Samsung, primo costruttore in Europa segna un calo di spedizioni del 16%, mentre la quota di mercato perde due punti dal 37% al 35% del primo trimestre 2022.

«La situazione generale dovrebbe peggiorare prima di migliorare. Molti paesi in Europa sono pericolosamente vicini alla recessione ed è improbabile che la guerra russo-ucraina si risolva presto» dichiara Jan Stryjak Research’s Associate Director di Counterpoint. «La crescita annuale delle spedizioni di smartphone dovrebbe quindi continuare a diminuire per i prossimi trimestri, soprattutto nel secondo trimestre, poiché il costo della vita in tutta la regione raggiunge livelli record e si realizza il pieno impatto del ritiro di Samsung e Apple dalla Russia».

