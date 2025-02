Samsung 9100 Pro è l’SSD iperveloce per chi richiede il massimo

Pubblicità

La maggior parte degli utenti, videogiocatori inclusi, può già contare da anni su SSD estremamente veloci grazie alla tecnologia PCIe 4.0, ma chi deve gestire le applicazioni più pesanti e carichi di lavoro intensi ora può scegliere gli SSD Samsung 9100 Pro con tecnologia PCIe 5.0 con prestazioni e capacità ancora più elevate.

Sono i primi del marchio con questa tecnologia destinati agli utenti finali e anche i primi ad arrivare fino alla capacità di ben 8TB. Ciò significa che con questa generazione Samsung in pratica raddoppia sia le prestazioni, sia la capacità massima rispetto agli SSD immediatamente precedenti della serie 990 Pro.

Non solo: il costruttore dichiara che oltre all’aumento di prestazioni e capacità, l’efficienza energetica migliora fino al 49%, sempre rispetto alla generazione 990 Pro. I nuovi Samsung 9100 Pro raggiungono una velocità massima di 14.800 MB al secondo in lettura sequenziale, mentre in scrittura fino a 13.400 MB/s. Invece nelle operazioni ad accesso casuale la lettura arriva fino a 2.200K IOPS (operazioni di input – output al secondo), mentre in scrittura la velocità arriva fino a 2.600K IOPS.

I numeri confermano che Samsung 9100 Pro sono SSD consigliati per carichi di lavoro che richiedono elaborazione parallela dei dati, quindi creatori e programmatori, per gestire grandi set di dati e Intelligenza Artificiale.

Samsung 9100 Pro, disponibilità e prezzi

Gli SSD della serie Samsung 9100 PRO saranno lanciati a livello globale in quattro capacità: 1TB, 2TB, 4TB e 8TB. Si parte con i modelli da 1TB a 229,99€, 2TB a 369,99€ e 4TB a 689,99€ disponibili a partire dal 18 marzo, mentre il modello da 8TB sarà disponibile nella seconda metà del 2025.

Gli SSD Samsung sono disponibili su Amazon e presso i principali rivenditori. Per chi invece cerca un SSD esterno per Mac e PC qui trovare la guida per scegliere di macitynet.