Repellente a ultrasuoni autosufficiente per orto e giardino, solo 7 €

Pubblicità

Stanchi di rincasare imbattendovi in un giardino che sembra un campo di battaglia, o di ritrovarvi con le verdure dell’orto costantemente mangiucchiate? Ecco in offerta speciale lo strumento che potrebbe salvarvi cibo ed evitarvi ogni futura fatica: un repellente a ultrasuoni che fa tutto da solo.

Ad alimentarlo infatti c’è una batteria che viene ricaricata quotidianamente attraverso il pannello solare incorporato (15 x 8 cm), perciò ogni giorno avrà abbastanza energia per funzionare e contemporaneamente ne accumulerà per poter restare attivo anche di notte.

Ovviamente è anche impermeabile (certificazione IPX4) quindi se dovesse piovere non si danneggerà.

Come dicevamo emette ultrasuoni, quindi inudibili per l’uomo, tuttavia efficaci per infastidire uccelli, gatti, scoiattoli, procioni, roditori e altri animali selvatici quanto basta per farli desistere dai loro loschi piani e allontanarli dall’area circostante.

Per usarlo vi basta infilzare il picchetto incorporato (è lungo circa 37 cm) nel terreno avendo cura di posizionarlo lontano dall’ombra di alberi ed edifici per non comprometterne la ricarica solare. Non c’è bisogno di accenderlo perché è subito attivo, e al resto penserà lui.

Dove usarlo? in tutti i terreni dove gli animali selvatici potrebbero creare problemi. Quindi hotel, ville, fattorie, orti e giardini.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 7 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.