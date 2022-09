Samsung attaccata da hacker, rubati dati degli utenti

Samsung è stata attaccata da cybercriminali a luglio di quest’anno e in una mail inviata il 2 settembre rivela che dati con informazioni personali dei clienti, sono stati sottratti.

L’azienda ha inviato una mail ad alcuni utenti, riferendo che a luglio cybercriminali hanno sottratto dati da sistemi aziendali statunitensi. L’azienda si è resa conto di essere stata attaccata intorno al 4 agosto.

Il problema, a quanto riferito, riguarderebbe esclusivamente server di Samsung; i dispositivi degli utenti e interfacce di controllo in-app non sarebbero state colpiei.

Il sito Appleinsider riferisce che non sono stati sottratti dati quali i Social Security (l’equivalente del nostro codice fiscale) e numeri di carte di credito ma i cybercriminali sono riusciti ad ogni modo a ottenere informazioni quali i nomi dei clienti, informazioni di contatto, informazioni demografiche, date di nascita degli utenti e dettagli sulla registrazione dei prodotti.

Non sono noti altri dettagli ma gli utenti che in qualche modo sono coinvolti nel problema, stanno ricevendo in queste ore email da Samsung. L’azienda sudcoreana ha predisposto una FAQ dove indica alcuni dettagli, raccomandando di tenere sotto controllo il credito sulle carta e di bloccare queste ultime in caso di dubbi.

Samsung afferma di catalogare informazioni in stretta conformità alle relative leggi e regolamenti a tutela della privacy. Nelle procedure suggerite a chi ha ricevuto la mail, si consiglia di non fare click su link inviti via posta elettronica o aprire allegati da mail sospette, verificare regolarmente le attività sui conti, prestare attenzione quando si ricevono comunicazioni con richieste di fornire informazioni personali o si ricevono inviti a fare click su pagine web.