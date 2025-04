Samsung Ballie, il robot sferico tuttofare arriva questa estate

Pubblicità

Il robot domestico Ballie di Samsung è ormai pronto a fare il suo ingresso nelle case: dopo averlo mostrato brevemente durante il CES 2025, il colosso ha annunciato che il piccolo robot sferico arriverà negli Stati Uniti già in estate, con la possibilità di pre-registrarsi sul sito ufficiale di Samsung.

Ballie, con la sua forma a palla e due ruote, è stato pensato come assistente personale per la casa. Svelato per la prima volta nel 2020, ma non ancora commercializzato, il robot ha ricevuto vari aggiornamenti nel tempo e l’ultima versione integra un proiettore, un altoparlante e un microfono.

Le sue funzioni ricordano quelle dei display intelligenti, incluso il controllo degli elettrodomestici tramite Samsung SmartThings. Tuttavia, ciò che lo distingue da soluzioni simili, come l’Astro di Amazon, è l’uso dell’intelligenza artificiale generativa.

Samsung ha collaborato con Google per includere nel robot il sistema multimodale Gemini, abbinandolo ai propri modelli linguistici. Questo permette a Ballie di comprendere diversi tipi di input, tra cui suoni, voce, immagini dalla fotocamera e dati ambientali raccolti dai sensori.

Grazie a queste capacità, il robot può offrire suggerimenti di stile personalizzati, ad esempio consigliando accessori, oppure fornire indicazioni utili sulla salute e il benessere, come strategie per migliorare il sonno o suggerimenti per l’attività fisica, basandosi su fonti affidabili e sull’integrazione con i dispositivi smart dell’abitazione.

Al CES, Ballie è stato mostrato mentre proiettava informazioni su una parete, riconosceva la bottiglia di vino più adatta a una cena e interagiva tramite comandi vocali e pulsanti proiettati.

Nonostante il design accattivante, ispirato al droide BB-8 di Star Wars, le dimostrazioni viste finora sono sempre state molto controllate, senza che il pubblico potesse testarlo direttamente. E finora Samsung non ha ancora concretizzato la sua distribuzione, anche se ora sembra davvero vicina.

In un panorama in cui numerose aziende – tra cui Apple, Meta, Google e LG – stanno esplorando il settore della robotica domestica, Ballie si distingue per l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. Resta da vedere se prezzo e funzioni offerte saranno abbastanza competitivi da renderlo un compagno da poter inserire in tutte le case.

