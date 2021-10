Samsung punta alla personalizzazione con Bespoke

La parola d’ordine della seconda parte dell’evento Galaxy Unpacked di Samsung è “personalizzazione”: con i due nuovi prodotti della serie Bespoke, Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition e Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, il colosso sudcoreano di fatto rende possibile qualcosa a cui i suoi clienti sono già abituati a fare con gli elettrodomestici, ovvero personalizzare allo stremo i prodotti che si stanno per acquistare.

Al momento sarà possibile farlo soltanto per gli acquisti online che passano per il sito ufficiale: in fase di ordine l’utente può di fatto scegliere tra una delle quasi 50 combinazioni di colore disponibili per Galaxy Z Flip 3, con la possibilità di scambiare di nuovo i colori persino in un secondo momento, chiaramente a pagamento.

Lo stesso discorso vale per il nuovo Galaxy Watch 4, per il quale Samsung offre un numero vertiginoso di stili e di colori: ce n’è davvero per tutti i gusti, con la complicità della nuova One UI 4.0 che permette di abbinare l’interfaccia del dispositivo alla sua estetica. A tal proposito è possibile rivedere l’evento, attraverso il video che riportiamo in questo articolo, durante il quale l’azienda ha mostrato alcune delle possibili combinazioni.

Samsung dice di aver studiato le tendenze cromatiche attuali e di aver analizzato le tendenze socioculturali per poter essere in grado di anticipare le preferenze future: una volta che l’utente sceglie la propria configurazione riceverà il prodotto all’interno di una confezione in edizione speciale con uno sfondo Bespoke Edition e una copertura per lo schermo che si abbinano ai colori del dispositivo, in modo da creare un look completamente coordinato.

Per Galaxy Watch 4 Samsung ha realizzato anche quattro nuovi quadranti e alcune complicazioni che permettono di avere a portata di mano le statistiche sulla salute come ad esempio i valori della frequenza cardiaca, quelli relativi allo stress o alla più banale attività quotidiana, da affiancare alle informazioni sul meteo e tutte le altre già disponibili per una combinazione che ne include fino a quattro contemporaneamente.

Infine Samsung ha anche collaborato con il marchio fashion Paris-Meets-Tokyo Maison Kitsuné per le edizioni speciali dello smartwatch e degli auricolari Galaxy Buds 2, che vengono proposti in una nuova e raffinata tonalità Moonrock Beige creata appositamente.

Negli scorsi giorni la multinazionale sudcoreana ha pubblicato una serie di video che mostrano i test di resistenza a cui sottopone i suoi dispositivi pieghevoli.