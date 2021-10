Samsung mostra quanto sono resistenti i suoi pieghevoli

Guardate quanto sono resistenti gli smartphone pieghevoli di ultima generazione di Samsung. La multinazionale sudcoreana, presumibilmente per placare i timori degli utenti e invogliarli all’acquisto di Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, ha pubblicato alcuni video che dovrebbero rassicurare gli acquirenti vecchi e nuovi: nei filmati infatti è possibile vedere all’opera le macchine utilizzate per testare la resistenza dei nuovi telefoni pieghevoli, in commercio da agosto.

Uno dei video raccoglie quattro diversi test: nel primo i telefoni Galaxy Z Flip3 vengono sottoposti a diverse temperature, simulando quindi climi diversi, per assicurarsi che funzionino sempre, un secondo test invece vede i telefoni sommersi in acqua, un terzo utilizza invece un braccio robotico per mettere alla prova la S Pen sugli Z Fold3 mentre nella quarta ed ultima clip è possibile vedere lo schermo dei telefoni piegato più e più volte.

Non è comunque la prima volta che Samsung pubblica i propri stress-test: per dire, nel 2012 un filmato infatti mostrava un sedere robotico che si appoggiava sopra i telefoni. E anche Apple ha fatto lo stesso quando ci fu il problema dell’antennagate di iPhone 4, mentre con iPhone 6, che sembrava piegarsi con un po’ troppa facilità, pubblicò un video per tranquillizzare gli acquirenti più preoccupati.

Tornando ai video più recente, questi test non sembrano comunque affrontare in maniera specifica il motivo per cui gli schermi del Galaxy Z Flip 3 sembrerebbero rompersi con facilità: i dubbi su quanto siano resistenti i Samsung pieghevoli attuali emergono dai post con le lamentele dei proprietari.

Infatti un numero crescente di utenti segnala la formazione di crepe al centro dello schermo, proprio nel punto in cui si trova la cerniera del telefono. Anche un autore di 9to5Google, lo scorso 7 ottobre, scriveva di aver notato una frattura nel vetro sul telefono nonostante non fosse stato utilizzato per diversi giorni «Non ho fatto cadere il telefono (mi è caduto una volta soltanto diverse settimane fa) e non l’ho neppure esposto a caldo o freddo estremi, quindi scoprire di avere il vetro frantumato è stato un vero e proprio shock».

Un utente su Reddit ha pubblicato un problema simile dopo appena tre giorni dall’acquisto del telefono, mentre un altro cliente ha riscontrato questo difetto dopo nemmeno 24 ore. E il problema non sembra essere un’esclusiva dello Z Flip3: come notato da diversi clienti, crepe simili si sarebbero formate anche su alcuni Galaxy Z Fold2.

Per tutto quello che c’è da sapere sui pieghevoli Samsung di ultima generazione rimandiamo a questo articolo di macitynet.