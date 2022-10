Da Juice iPad 2022 e iPad Pro M2 si preordinano anche a rate

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice, è possibile preordinare i nuovi iPad 2022 di decima generazione e i nuovi iPad Pro con processore Apple Silicon M2, anche a rate, senza costi né interessi, a partire da solamente 29,45 euro al mese.

La rata di 29,45 € corrisponde alla dilazione di pagamento di 20 mesi per acquistare iPad 2022 di decima generazione da 64GB, proposto al prezzo di listino di 589 euro. Il cliente paga esclusivamente il prezzo di listino, senza interessi e senza ulteriori costi. Ricordiamo che la dilazione in 20 mesi è disponibile esclusivamente nei negozi della catena Juice, invece per gli acquisti nello store online Juice la dilazione massima disponibile è di 10 mesi.

Stesso discorso per chi necessita delle prestazioni massime e della massima portabilità di iPad Pro, ora ancora più scattante grazie al processore Apple Silicon M2 di ultima generazione, lo stesso impiegato sui portatili Mac. Il modello da 11 pollici con 128GB di spazio di archiviazione è proposto a listino a 1.069 euro. Nei negozi della catena Juice è possibile acquistarlo pagando solamente 53,45 euro al mese per 20 mesi, anche in questo caso senza interessi e senza costi aggiuntivi.

In tutti i negozi Juice gli esperti Apple sono a disposizione per aiutarti a usare al meglio i tuoi dispositivi Apple. Puoi anche prenotare il nostro servizio di Personal Shopper: consulenza su misura per le tue esigenze. Juice è anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple: se hai bisogno di riparazioni sui tuoi dispositivi, prenota per portare un dispositivo in assistenza.

Nei negozi Juice è possibile scegliere tra periferiche, custodie, speaker, caricabatterie, prodotti per la domotica e tanto altro dei migliori marchi. Visita i nostri negozi per scoprire tutti gli accessori per la tua tecnologia. Oltre a soluzioni di pagamento innovative i negozi Juice effettuano anche la permuta del tuo usato Apple, che viene trasformato in sconto sull’acquisto del nuovo modello.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.