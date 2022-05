Samsung Memory Card PRO Endurance, microSD ottimizzata per le telecamere di sorveglianza

Samsung Electronics ha presentato la nuova microSD card Samsung PRO Endurance. Il produttorre riferisce che è progettata per “andare incontro alle richieste del settore delle videocamere di sorveglianza, delle videocamere di bordo, per l’ambiente domestico, delle Body Cam”.

La card è indicata come in grado di offrire una resistenza migliore e performance elevate.

Secondo il produttore può fornire fino a 16 anni (140.160 ore) di registrazione continua. Questo significa che una singola card PRO Endurance può durare tanto quanto 33 card con una velocità tipica, permettendo di risparmiare su frequenti costi di sostituzione e fornendo affidabilità per il monitoraggio continuo di materiale video.

La nuova memory card offre una velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 100 megabyte per secondo (MB/s), e fino a 40 MB/s, ed è classificata in Classe 10 con velocità video fino a U3 (Classe di velocità UHS 3) e V30 (Classe di velocità video 30). Permette di gestire file pesanti e in alta risoluzione, rendendo possibile registrazione e riproduzione senza interruzione di continuità in Full HD e 4K.

Oltre a essere protette contro gli effetti dell’acqua, di magneti, raggi X e temperature elevate, la card è ora a prova di usura e di caduta. È disponibile in quattro diverse capacità di archiviazione di 32 gigabytes (GB), 64GB, 128GB e 256GB; il prezzo di listino di partenza è è 14,99€. I prodotti Endurance sono disponibili anche su Amazon.

