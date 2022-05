Cnc 3018 Pro, l’incisione laser alla portata di tutti con codice sconto

Per il miglior fai da te possibile in casa una macchina a incisione laser potrebbe davvero risultare utile. Oggi in offerta il modello Cnc 3081 Pro, che ha dalla sua una facile installazione e setup, per essere pronti a incidere senza problemi in pochi minuti. Al momento la si acquista in sconto a 185,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

CNC 3018 propone una grande area di incisione, pari a 11,8 (X) x 7,1 (Y) x 1,8 (Z) pollici. L’incisore propone materiali affidabili e di qualità, con le unità motrici costituite da tiranti a vite in acciaio inossidabile. Utilizza doppi dadi in rame per eliminare eventuali errori in fase di taglio.

La macchina in questione è dotata di tre motori passo-passo (1,3 A; 12 V; 0,25 Nm di coppia) e motori 775 CC (12-24 V) 24 V con una velocità di rotazione di 10000 giri/min. Si tratta di una macchina praticamente universale, perché supporta Windows 7, e versioni successive, ma anche Linux, e macOS. Propone al suo interno una scheda di controllo GRBL integrato e offre funzionalità e stabilità complete.

Tra i vantaggi di questa macchina il fatto che può lavorare autonomamente, anche senza essere collegata al computer, oltre al fatto che consente di posizionare manualmente gli assi X, Y e Z come punto di partenza dell’incisione. Offre, inoltre, una grande precisione, con possibilità una possibilità di errore inferiore a 0,003 pollici.

Il telaio è realizzato principalmente in lega di alluminio e materiali in bachelite, con elevata resistenza e precisione. Le piastre laterali ispessite servono a migliorare la precisione dell’asse x.

E’ disponibile in diverse versioni, a seconda della potenza prescelta, e in questo momento utilizzando il codice sconto CNC10 si otterrà uno sconto netto di 8 euro. Il codice CNC8 servirà per le versioni da 5,5 e 15W.

Per acquistare CNC3018 si parte direttamente da questo indirizzo.