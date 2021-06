Come scegliere le migliori schede microSD

Le schede di memoria microSD sono molto comuni e sfruttate in vari ambiti. Non sono tutte uguali e le migliori offrono caratteristiche e velocità avanzate, che, ad esempio, consentono di aprire più rapidamente le app, leggere e registrare più velocemente immagini e video, offrire maggiore affidabilità e resistenza. In certi ambiti come il video ad alta risoluzione e la fotografia sportiva le prestazioni sono cruciali per ottenere il massimo dei risultati.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo generico su come riconoscere e scegliere le varie tipologie di memory card; in questo articolo ci concentreremo invece sulle microSD, spiegando come sceglierle, e avere la sicurezza che file, foto e video, siano protetti e al sicuro.

Tipologia e modalità di impiego

Le memorie o schede sxcmicroSD variano per capacità di archiviazione, velocità di lettura e scrittura, compatibilità e modalità di impiego (alcune, ad esempio, sono generiche, destinate a fotocamere o dispositivi Android, altre sono pensate per la produzione di video 4K, action camera, droni, altre ancora per telecamera da sicurezza, dashcam da cruscotto, e altre progettate per l’impiego in ambienti industriali con condizioni di temperature estreme).

Nella scelta di una microSD bisogna quindi tenere in considerazione vari fattori. È possibile identificare le caratteristiche delle microSD tenendo conto di alcuni simboli riportate sulle stesse o nelle specifiche del produttore.

Capacità di archiviazione

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione, si intende la quantità di dati (GB o TB) che è possibile memorizzare su una scheda (un terabyte corrisponde a 1000 gigabyte). Esistono schede microSD da pochi GB e le più capienti arrivano a tipicamente a 512GB.

Velocità di scrittura minima e massima

La velocità minima di scrittura garantita per i dati indica la velocità minima di scrittura dei dati, valore sotto il quale non dovrebbe mai scendere, fattore fondamentale in ambiti quali la registrazione video o altri dove è importante avere velocità minime garantite.

L’importanza della velocità massima di scrittura

Anche la massima velocità di scrittura è importante, e indica le prestazioni massime che è possibile aspettare da una sceda; questo parametro è importante come e anche di più del precedente se non più, e incide sulla differenza di velocità tra una scheda e un’altra, oltre che sul prezzo. Le memorie più economiche offrono una velocità di lettura di 40 MB/s, e si arriva fino a 285 MB/s per le schede di memoria Micro SD migliori. In scrittura le migliori schede microSD arrivano fino a 165MB/s.

I simboli sulle schede microSD

La velocità minima è garantita da standard di riferimento indicati mediante dei simboli stampati direttamente sulla facciata delle schede, indicazioni come C10, U3, V30, A1 e altre ancora.

La classe 10 consente di trasferire le informazioni (foto, filmati, brani audio o qualsiasi altro file) a una velocità minima di scrittura dati sempre superiore o uguale ai 10 MB/s.

Nel momento in cui scriviamo esistono 4 simbologie che indicano la velocità, 3 per la scrittura di dati in modo sequenziale (Speed Class, UHS Speed Class, Video Speed Class) e 1 per la scrittura e lettura dati in modo casuale (Application Performance Class).

Dalla tabella che alleghiamo potete verificare la velocità minima di scrittura sequenziale garantita dai vari standard, con i simboli corrispondenti a una velocità minima di scrittura dati garantita.

Nelle microSD più veloci c’è indicato il simbolo “UHS Speed Class“, riferimento al vellcità del Bus, in altre parole la velocità interna di trasferimento dati, indicata dal simbolo I e II.

La Video Speed Class è uno riferimento indicato nei dispositivi per registrazione video e offre 5 classi di velocità diverse:

V6 adatta per registrare video HD

V10 atta per registrare video Full HD

V30 adatta per registrare video 4K

V60 e V90 adatti per registrare video 8K e a 360°

Application Performance Class (A1 e A2)

A1 e A2, o Application Performance Class 1 o 2, sono diciture espressamente pensate per le microSD destinate a smartphone Android che consentono di installare app e giochi vari su queste memorie. Gli standard in questione fanno riferimento all’alto numero di IOPS (Input / Output Operations Per Second) in lettura e scrittura, in altre parole le operazioni effettuate al secondo. Le memorie più recenti, quindi quelle con classificazione A2, offrono 5.000 IOPS in lettura e 2.500 IOPS in scrittura.

Simboli SD, SDHC, SDXC

In base alla capacità in gigabyte della memoprie, sulla micro SD sono tipicamente presenti tre simboli: SD, SDHC, SDXC.

Sule e microSD fino a 2GB è riportato il simbolo “SD“; sulle Micro SDHC da 4GB a 32GB è riportato il simbolo “SD HC”; sulle Micro SDXC (SDXC – eXtended Capacity) da 64GB a 2TB è riportato il simbolo “SDXC“.

Perché indicazioni diverse di Classe di Velocità?

La valutazione di velocità misura la velocità massima di trasferimento in lettura e scrittura delle immagini da e verso una scheda di memoria, espressa in megabyte al secondo. A differenza della scheda che indicano la velocità di scrittura alle massime performance, gli indici di classe misurano la velocità minima necessaria per registrare video sulla scheda.

La valutazione di classe A corrisponde alla velocità di trasferimento misurata in megabyte al secondo; le schede di Classe 2 schede sono progettate per una velocità minima di trasferimento costante di 2 megabyte al secondo (MB / s) 1, mentre con la classe 10 si indicano schede progettate per una velocità di trasferimento minima di 10MB/s.

La Velocità nominale (ad esempio 15 MB / s, 30MB / s, ecc) è la velocità massima della scheda e anche quello che ci si aspetta di ottenere circa un utilizzo tipico nella scrittura o lettura dei file sulla scheda. Questa misura riguarda la fotografia, per scattare foto ad alta risoluzione e / o salvare in formato RAW in cui i file creati sono molto grandi. Più veloce è quessto parametro, minore sarà il tempo necessario persalvare il file ed essere pronti a scattare un’altra foto. La differenza si nota con fotocamera che scattagno con elevati megapixel e fotocamere DSLR quando si utilizza il multi-scatto in modalità burst.

La classe di velocità è la velocità minima basata su un test nelle peggiori delle ipotesi. La classe in questione è importante per la modalità video o videocamere, in cui il dispositivo salva un flusso costante di dati. La risoluzione e il formato video determina la quantità di dati del flusso. Questo si traduce in una velocità minima che è necessario garantire affinché il video possa essere registrayo sulle memorie, senza perdita di frame (elemento che comporterebbe la perdita di dati e la riproduzione fluida).

Quante foto e video si possono archiviare per ogni GB?

Non c’è un modo sicuro si saperlo ma, genericamente, tenendo conto di indicazioni medie possiamo dire che:

un filmato in 4K UHD (3840×2160 a 30 fps) occupa circa 20.2 GB

un filmato in Full HD (1920×1080 a 30 fps) occupa circa 6.18 GB

una foto scattata con una fotocamera da 12 MegaPixel in formato 4032×3024 occupa 3.25MB

un file Mp3 occupa di media 6.2MB.

Attenti alla compatibilità con il vostro dispositivo

Non comprate alla cieca memorie di grandi dimensioni: è importante verificare la compatibilità del vostro dispositivo con memorie di grandi dimensioni. Se, ad esempio, siete in possesso di una fotocamera non molto recente, non è detto che questa supporti memory card di grandi dimensioni: è bene verificare sul manuale, nelle specifiche del prodotto o sul sito del produttore.

Come scegliere una microSD

Una volta comprese le sigle, la capacità di archiviazione di cui abbiamo bisogno e la velocità e il campo di utilizzo, possiamo scegliere le memorie in base alle nostre esigenze.

Per semplici scopi di archiviazione senza pretese di velocità, si possono comprare le microSD economiche (anche quelle di Classe 10 costano ormai pochissimo); se disponete di una videocamera/fotocamera o telefono in grado di ospitare una microSD e avete bisogno di velocità, tenete conto del bitrate massimo (in MB/s) del vostro dispositivo e comprate memorie che offrono la maggiore velocità di lettura e scrittura (nella fascia consumer si trovano memorie che offrono 170 MB/s in lettura e 70 MB/s in scrittura, in quella professionale si trovano memorie che offrono 285MB/s in lettura e 165MB/s in scrittura).

Controllate sempre la descrizione, diffidate di marchi sconosciute e attenzione alle offerte troppo allettanti: esistono anche prodotti falsi che sfruttano i marchi più noti e indicazioni di alta velocità ma che in realtà non offrono le prestazioni vantate.

