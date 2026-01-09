Dai cetrioli alle meteore, ecco le candidate per le Emoji 18.0 in arrivo su iPhone

Il consorzio Unicode ha recentemente pubblicato una lista preliminare che offre uno sguardo sul futuro delle nuove potenziali emoji destinate ad arricchire le tastiere di smartphone e dispositivi tecnologici. Secondo i dettagli condivisi da Emojipedia, sono attualmente al vaglio 19 candidati per l’aggiornamento denominato Emoji 18.0, la cui versione definitiva dovrebbe essere finalizzata nel settembre 2026.

Tra le proposte più curiose che potrebbero presto apparire sui nostri schermi spiccano diverse icone pensate per ampliare la gamma espressiva e oggettistica. La bozza include una faccina che strizza gli occhi, ideale per nuove sfumature emotive, affiancata da gesti specifici come i pollici che indicano verso destra e verso sinistra. Non mancano oggetti e simboli variegati: si va da un cetriolo sottaceto a un faro, passando per una meteora, una gomma da cancellare e un retino con manico. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla natura con l’introduzione della farfalla monarca, che offrirebbe agli utenti un’alternativa più dettagliata e specifica rispetto alla farfalla generica attualmente disponibile.

Nuove tonalità della pelle

L’aggiornamento proposto non si limita ai soli nuovi concept, come sottolinea anche macrumors. Se il pacchetto Emoji 18.0 venisse approvato nella sua forma attuale, ai nove simboli inediti si aggiungerebbero dieci nuove varianti di tonalità della pelle legate a due delle emoji base. Questa espansione porterebbe il numero totale di caratteri emoji raccomandati a sfiorare la soglia delle 4.000 unità. È bene sottolineare che, come accaduto in passato, questa lista è ancora una bozza: i possibili ingressi sono soggetti al processo di revisione di Unicode e potrebbero subire modifiche prima dell’approvazione finale.

Apple potrebbe cambiarle

Per quanto riguarda l’implementazione pratica, Emojipedia ha mostrato delle rappresentazioni grafiche esemplificative, ma spetterà ai designer di Apple e degli altri produttori creare le proprie versioni adattate al rispettivo stile grafico. Per gli utenti della Mela, l’arrivo di queste novità è legato agli aggiornamenti software di sistema: le nuove icone dovrebbero approdare su iPhone tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, probabilmente come parte del ciclo di rilascio di iOS 27.

Nel frattempo, l’ecosistema Apple si prepara ad accogliere le aggiunte del precedente standard Unicode 17, attese per marzo o aprile di quest’anno con il rilascio di iOS 26.4 e dei relativi aggiornamenti per iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro